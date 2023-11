Spendere meno di 3€ per l’acquisto di un termometro/igrometro non rappresenta un sogno ad occhi aperti ma una piacevole realtà che ogni giorno viene resa possibile da Amazon, sempre capace di ridurre al massimo la spesa che l’utente deve effettivamente andare a sostenere. La promozione corrente propone un forte sconto che non dovete assolutamente lasciarvi sfuggire.

Attualmente è acquistabile un set da 3 pezzi di termometro/igrometro digitale da interno, ogni singolo elemento garantisce una elevata precisione con aggiornamenti mirati ogni 3 secondi, ed un range di misurazione che può raggiungere anche 70 gradi celsius, nonché una umidità che può superare tranquillamente il 60%. Come avrete potuto intendere, si tratta di un prodotto che misura temperatura e umidità, senza però essere resistente agli agenti atmosferici.

Termometro e igrometro a meno di 3 euro

Il set in questione può essere acquistato oggi ad un prezzo davvero conveniente, approfittando prima di tutto dell’incredibile listino ridotto, infatti corrisponde a soli 18,99 euro, ulteriormente ribassato dalla presenza di uno sconto di 4 euro (-21%), che lo porterebbe già a 14,99 euro, a cui aggiungere comunque il coupon del 40% da aggiungere direttamente in pagina, per una spesa che supera di pochissimo i 7 euro.

Come vi dicevamo, acquistando il suddetto prodotto avrete accesso a ben 3 elementi uguali tra loro, dalle dimensioni estremamente compatte, infatti raggiungono 45 x 62 x 16 millimetri, ed un peso di 35 grammi. Può essere facilmente trasportato in una borsa o nella tasca dei pantaloni, ma presenta oltretutto tre opzioni di fissaggio: a supporto, con attrazione magnetica o foro per sospensione, il tutto per facilitare al massimo l’utilizzo in mobilità e sul territorio nostrano.