Android 14 e UI 6.0, la LISTA dei Samsung che riceveranno l'update

Da diverso tempo il mondo Android stava elaborando il nuovo aggiornamento da apportare a tutti gli smartphone compatibili. La nuova versione Android 14 ormai è arrivata e il lancio, avvenuto proprio qualche giorno fa, sarebbe stato sfruttato da tutti gli utenti aventi diritto. Più in particolare il colosso Samsung sembrerebbe avere il maggior numero di dispositivi a disposizione in grado di effettuare il nuovo update.

Esattamente durante la giornata del 30 ottobre infatti l’azienda sudcoreana ha ufficializzato il lancio per i suoi smartphone, a partire dalle solite serie fino ad arrivare ai pieghevoli.

Sono arrivate ora delle nuove informazioni riguardo a tutti gli smartphone che potranno ben presto beneficiare del nuovo sistema operativo. È stata pubblicata sul web proprio una lista, la quale include i nomi di tutti i telefoni che beneficeranno, non solo di Android 14, ma anche della nuova interfaccia grafica di Samsung conosciuta come UI 6.0.

Samsung, ecco gli smartphone che potranno scaricare Android 14 e anche la nuova UI 6.0

Serie Galaxy S:

Galaxy S23 Series Galaxy S22 Series Galaxy S21 Series Galaxy S20 Series

Serie Galaxy Note:

Galaxy Note 20

Serie Galaxy Fold e Galaxy Flip:

Galaxy Z Fold5 Galaxy Z Fold4 Galaxy Z Fold 2 Galaxy Z Flip4 Galaxy Z Flip3 Galaxy Z Flip 5G Galaxy Z Flip LTE

Serie Galaxy A:

Galaxy A54 Galaxy A53

Bisogna effettuare però un appunto in merito a due smartphone che fanno parte di questo elenco. Si tratta del Galaxy S20 e del Galaxy Note 20. Questi potranno avere a disposizione solo alcune funzioni Galaxy Enhance-X, e non tutto il repertorio.

Al momento non si sa quali siano le tempistiche che occorrono affinché tutti i prodotti in lista sia aggiornino. Sappiamo che però la girandola di update è partita ufficialmente, per cui sarà solo questione di tempo.