Se stai cercando una connessione internet veloce e affidabile per la tua casa , allora l’offerta di Fastweb potrebbe essere la soluzione giusta per te. Con la promozione Casa Light , potrai godere dei vantaggi della fibra ottica pazzesca , del modem di ultima generazione e dell’attivazione della linea fissa inclusi.

Fastweb ti dona anche la possibilità di personalizzare il tuo piano tariffario in base alle tue esigenze. Se sei un appassionato di gaming o se hai bisogno di una connessione internet ad alta velocità per il lavoro, potrai scegliere il piano più adatto a te. Grazie al servizio di assistenza clienti disponibile 24 ore su 24 , avrai sempre qualcuno che ti aiuti a superare le difficoltà legate alla linea.

Promo Casa Light più Mobile Full fastweb

Nella promo è incluso anche il pacchetto Mobile Full , che ti offre una SIM con 200 GB di dati per la navigazione, minuti illimitati per chiamare chiunque tu voglia e 100 SMS. Inoltre, avrai accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy , per migliorare le tue competenze digitali completamente GRATIS.

Il tutto a un prezzo vantaggioso di 22,95 € al mese, 5 euro in meno rispetto alla tariffa solita. Attenzione però, per la rete mobile verranno però aggiunti 9,95 € al mese. Non perdere l’opportunità di avere una connessione internet del genere e un pacchetto mobile completo a un prezzo così conveniente. Contatta l’operatore per maggiori informazioni sulla promozione Casa Light o recati sul sito.