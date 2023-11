Gli smartphone, sono diventati ormai i migliori amici degli uomini, grazie ai quali è possibile svolgere una moltitudine di attività.

Essi Infatti non sono solo dispositivi che fungono da mero intrattenimento, ma sono praticamente diventati indispensabili nella vita di tutti i giorni, soprattutto in ambito professionale e lavorativo.

In questo nuovo contesto dove gli smartphone quindi rappresentano un vero e proprio salvavita, è necessario dover disporre sempre di una buona copertura di segnale, senza la quale si è come praticamente isolati dal mondo.

Tuttavia, talvolta, indipendentemente dal gestore telefonico scelto, è possibile trovarsi in alcune zone in cui non vi è una buona copertura di rete e in cui dunque l’utilizzo del cellulare diventa impossibile.

Ma niente paura.

Abbiamo la soluzione che fa per voi!

Smartphone e rete: Ecco come ritornare in linea

Non tutti sanno che è possibile effettuare una telefonata con il proprio smartphone anche in mancanza di segnale. Questo grazie ovviamente ad un piccolo trucchetto che oggi abbiamo deciso di svelarvi.

In assenza di rete o di bassa copertura di segnale, se possedete un iPhone basterà introdursi nelle “Impostazioni” del vostro dispositivo, selezionare la voce “Telefono” e poi l’opzione “Chiamate WiFi”, ed il gioco è fatto.

Tuttavia, si tratta di una funzione che, per il momento, è disponibile solamente sui dispositivi Apple, ma che siamo sicuri non tarderà ad arrivare anche sugli Android.

Stiamo parlando infatti delle Chiamate Wi-Fi, opzione grazie alla quale diventa possibile effettuare e ricevere telefonate utilizzando la propria connessione internet anziché il segnale di copertura di rete. Si tratta di una funzione che presto sarà presente su tutti i dispositivi mobili, in quanto inserita all’interno dei piani tariffari proposti dai vari operatori telefonici.