Non tutti sanno che alcune delle nostre vecchie lire possono valere una grande fortuna economica.

La numismatica è, non a caso, uno dei settori del collezionismo più importanti e sviluppati nel nostro Paese e oltre. In quanto il possesso di una singola moneta potrebbe fruttare una vera e propria ricchezza.

Si tratta ovviamente di monete considerate rare per alcune caratteristiche in particolare o perché più difficili da reperire, in quanto realizzate in minima quantità.

Infatti, più un oggetto viene considerato raro più il suo valore economico tenderà ad aumentare.

È questo il caso di una vecchia 5000 lire, che attualmente risulta essere una delle più ricercate nelle aste online dei collezionisti.

La 5000 lire di Vincenzo Bellini, il genio della musica

La 5000 lire a cui ci riferiamo è quella sulla cui superficie è raffigurato il volto di Vincenzo Bellini, ovvero il famoso compositore italiano dell’800, considerato un vero e proprio genio nel suo campo.

Si tratta di una banconota che è stata coniata nel 1985 e che è rimasta in circolazione fino ai primi anni 2000. Essa è riconoscibile facilmente non solo per la presenza del volto del famoso Bellini, ma anche perché di colore verde.

Sulla facciata principale , oltre al compositore, è presente anche l’immagine della struttura interna del teatro che, ad oggi, porta proprio il nome di Vincenzo Bellini.

, oltre al compositore, è presente anche l’immagine della che, ad oggi, porta proprio il Sul lato opposto, è presente una raffigurazione che richiama il tema della “Norma” una delle sue più famose opere.

Il valore di una banconota di questo tipo dipende oltre che dalla sua rarità anche dallo stato di conservazione. In genere questa particolare 5000 lire potrebbe valere dai 5 ai 10 euro. Tuttavia esistono anche mercati specifici o esemplari più rari della stessa banconota (per esempio quelli corrispondenti alla prima serie di realizzazione) che possono valere anche più di 70 euro.

Come riconoscere le banconote rare

Per riconoscere una banconota rara bisogna saper notare alcune caratteristiche, per esempio: