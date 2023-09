Per chi non ne fosse a conoscenza il WiFi Calling, detto anche VoWifi, è il servizio che consente di ricevere ed effettuare telefonate utilizzando la connessione internet anziché la propria rete telefonica.

Questa funzione risulta essere particolarmente utile in tutte quelle situazioni in cui non si dispone di una buona copertura di rete ma, al contrario, si ha una buona connessione ad Internet.

La particolarità di questo servizio, sta nel fatto che non necessita di alcun tipo di configurazione o l’installazione di app terze per funzionare.

Inoltre, non richiede nemmeno il pagamento di un extra aggiuntivo, in quanto è di solito incluso nel piano tariffario proposto dai vari gestori telefonici.

WiFi calling: WindTre e VeryMobile estendono il servizio anche ad altri operatori

Il primo operatore ad avere introdotto la possibilità di effettuare chiamate attraverso la proprio linea WiFi è stato WindTre, precisamente nel mese di Dicembre.

Dopo di ché il gestore ha deciso di estendere questa funzione anche al suo operatore virtuale VeryMobile.

Il WiFi calling si impone, sempre di più, come un servizio davvero utile e necessario, tuttavia presenta ancora delle limitazioni.

Innanzitutto, sono ancora molti gli smartphone che non sono compatibili con questo servizio, cosa che la stessa WindTre sta cercando di risolvere, ampliando, di volta in volta, la lista dei cellulari con cui poter accedere alla funzione.

Tuttavia, un altro limite sta nel fatto che il WiFi calling funziona solamente se anche l’altra persona possiede lo stesso operatore telefonico, che sia sulla rete fissa o mobile.

Si tratta però di un limite che, anche in questo caso, Wind Tre sta cercando di valicare.

In quanto, proprio di recente, sembra che l’operatore sia riuscito ad effettuare una chiamata verso una linea fissa di altro gestore telefonico.

Per effettuare una telefonata tramite WiFi calling non bisogna cliccare su nessuna icona o funzione particolare. Si procede, infatti, ad effettuare la chiamata normalmente, proprio come siamo da sempre abituati a fare. Poi automaticamente il nostro dispositivo deciderà se avvalersi della rete telefonica o della connessione a internet, a seconda di chi ha la copertura più potente.

In entrambi i casi, il servizio sfrutterà i minuti inclusi nel piano tariffario dell’offerta e dell’operatore telefonico scelto.