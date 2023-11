Sapete che esiste una singola moneta di 1 euro il cui valore economico raggiunge persino i 23.000 euro?

Ebbene, non si tratta affatto di uno scherzo. Molto spesso, infatti, le monete o le banconote più ricercate nelle aste dei collezionisti si possono trovare tra quelle che utilizziamo più comunemente. Esse possono passare di mano in mano senza che nessuno si accorga del loro effettivo valore.

Non a caso il collezionismo di monete risulta essere una delle attività e delle passioni più remunerative in assoluto nel nostro Paese e non solo.

A tal proposito, l’articolo di oggi si concentra su una particolare moneta il cui valore economico supera di gran lunga quello nominale.

La moneta di 1 euro e il particolare difetto di coniazione

Come detto, la moneta di 1 euro di cui vi parleremo, sulle aste on-line per collezionisti è in grado di fruttare un patrimonio di oltre 23.000 euro.

Questo perché si tratta di un esemplare particolarmente unico nel suo genere, grazie ad alcune sue caratteristiche.

Essa infatti non presenta sulla sua superficie né la data, né la R rappresentativa della “Zecca di Roma” e nemmeno la data della sua coniazione, che si presume risalga al 2002.

Quelli che potrebbero essere considerati dei comuni errori di fabbricazione, nel settore del collezionismo si tratta di esemplari praticamente unici.

Parliamo al plurale non a caso, in quanto monete di questo tipo ne esistono davvero tante. A tal proposito, vi consigliamo sempre di controllare attentamente il vostro portafoglio. Chi lo sa, magari siete voi i fortunati possessori di questa incredibile ricchezza.