L’ultimo keynote Apple dell’anno è sicuramente uno degli eventi più attesi. Secondo il programma questo si focalizzerà soprattutto sulla gamma M3 di processori insieme anche ai nuovi Mac. In tanti però sperano di trovare una sorpresa inaspettata che era stata precedentemente mostrata durante la WWDC 2023.

La novità tanto attesa riguarda il sistema CarPlay. Apple CarPlay è un sistema sviluppato da Apple per integrare iPhone con il sistema di infotainment di un’auto. Una volta collegato un iPhone compatibile al veicolo tramite un cavo USB (o in alcune auto anche tramite connessione wireless), l’utente può accedere ad alcune delle app e delle funzionalità del proprio smartphone direttamente dallo schermo touch dell’auto o tramite i comandi vocali di Siri.

La nuova versione di CarPlay è ormai estremamente attesa dagli appassionati che si aspettavano di vederla arrivare proprio entro la fine del 2023. A tal proposito, il caporedattore di 9to5mac ha notato come sul sito web ufficiale di Apple sono presenti alcune informazioni legate al progetto CarPlay. In particolare, nella descrizione della nuova interfaccia si può leggere che la prossima generazione di CarPlay sarà con gli iPhone una vera esperienza definitiva per il contesto delle automobili. Questa, infatti, fornirà una serie di servizi per tutti gli schermi del conducente, creando un’esperienza coerente che rappresenti i tratti positivi dell’auto e degli iPhone insieme. Inoltre, saranno presenti una serie di opzioni personalizzate che comprendono widget e design curati del quadro strumenti.

In arrivo il nuovo CarPlay Apple?

Nella stessa pagina del sito web è anche presente un annuncio riguardo i veicoli in arrivo sempre per la fine del 2023. Sempre secondo Miller di 9to5Mac il fatto che l’azienda non abbia ancora aggiornato l’estetica lascia pensare che il lancio potrebbe effettivamente esserci entro i prossimi mesi.

Tra le funzionalità delle app appartenenti al sistema Apple CarPlay troviamo: la possibilità di utilizzare l’app Mappa di Apple per ottenere indicazioni stradali anche in tempo reale; l’accesso alle proprie playlist e podcast presenti su Apple Music, Spotify e Google Play Music oltre tutte le app musicali compatibili; con i comandi vocali di Sir è possibile chiamare ed inviare messaggi. E non solo.

Molte app come Audible e WhatsApp possono essere compatibili con il servizio CarPlay permettendo in questo modo agli utenti di sfruttare le funzionalità di queste app anche mentre sono auto. Inoltre, è ovviamente possibile richiedere il supporto di Siri con l’uso dei comandi vocali per accedere ad app ed informazioni varie senza mai togliere le mani dal volante.

Apple CarPlay è stato progettato per offrire un’esperienza d’uso semplice e sicura, permettendo agli automobilisti di rimanere concentrati sulla strada mentre utilizzano alcune delle funzionalità del loro iPhone. Molte case automobilistiche hanno adottato Apple CarPlay nei loro sistemi di infotainment, rendendolo disponibile in un’ampia varietà di veicoli. Ed è proprio per questo che l’attesa per il nuovo aggiornamento è alle stelle. Possiamo solo attendere nuovi aggiornamenti e tenere le dita incrociate sul nuovo lancio.