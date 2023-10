Apple ha presentato ufficialmente al mondo la nuova linea MacBook Pro con un cambiamento sostanziale rispetto alla precedente generazione. I laptop sono equipaggiati con la nuovissima famiglia di chip M3 che si compone di M3, M3 Pro e M3 Max.

La combinazioni di CPU e GPU di nuova generazione li rende i chipset più potenti mai creati da Apple e i primi realizzati con architettura a 3nm utilizzati nel settore PC. Questa combinazioni di elementi permette di migliorare ulteriormente le prestazioni di MacBook Pro rispetto alle precedenti generazioni.

Il laptop è disponibili in due varianti di display, la prima da 14 pollici e la seconda da 16 pollici ed è possibile scegliere tra i tre chipset: M3, M3 Pro e Me Max. Il prezzo di partenza è di 2.049 euro con adeguamenti legati alla tipologia di processore e all’ammontare di memoria RAM e storage.

Apple ha realizzato i nuovi MacBook Pro per soddisfare gli utenti più esigenti offrendo elevata autonomia e prestazioni mai viste prima per la serie

Il MacBook Pro con la famiglia M3 si dimostra un valido alleato sia nell’utilizzo quotidiano ma anche nella produttività e nel gaming. Scegliendo la configurazione più potente con M3 Max, sarà possibile gestire con facilità anche tutte quelle app professionali che richiedono flussi di lavoro importanti e tra ci anche la programmazione di machine learning e creazione di contenuti in 3D oltre che al video editing.

Tra le novità presenti sulla nuova famiglia di MacBook Pro troviamo un display Liquid Retina XDR con contenuti SDR il 20% più luminosi, un sistema audio a sei altoparlanti e la nuova colorazione nero siderale. L’autonomia dichiarata da Apple è di 22 ore che, unita ad una portabilità eccellente, rende i nuovi laptop estremamente versatili.

Come dichiarato da John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple: “MacBook Pro è semplicemente unico nel suo genere. Con le notevoli prestazioni in termini di efficienza energetica del chip Apple, fino a 22 ore di autonomia, uno spettacolare display Liquid Retina XDR e opzioni di connettività evolute, MacBook Pro permette a chi lo usa di fare il miglior lavoro della propria vita. Con i chip M3 di nuova generazione, abbiamo ridefinito ancora una volta lo standard di quello che un notebook professionale può fare. Siamo entusiasti di rendere MacBook Pro e le sue funzioni all’avanguardia disponibili per il bacino di utenza più ampio di sempre. E per chi arriva da un MacBook Pro con processore Intel, sarà un’esperienza in grado di sovvertire le regole del gioco, sotto ogni aspetto”.