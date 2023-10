WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa e conosciuta al mondo. Ogni giorno sempre più utenti installano l’app sui proprio dispositivi, disponibile sia come applicazione sia nella versione web.

Una caratteristica molto importante di WhastApp, riguarda il fatto che essa sia in continuo aggiornamento. Ogni settimana è infatti possibile assistere all’integrazione di nuove funzioni ed opzioni, volte a migliorare l’esperienza d’uso dell’utente e la validità dei sistemi di sicurezza e di tutela della privacy.

Tuttavia, può capitare di non riuscire ad essere sempre al passo con le ultime novità del momento. Ecco che in queste circostanze, entriamo in scena noi!

WhatsApp: il trucco che non conoscevi ma di cui hai sicuramente bisogno

Come detto, WhatsApp, è in continuo aggiornamento. In questo modo, alcune funzionalità che prima non erano possibili adesso lo sono.

Per esempio, una cosa che gli utenti chiedono da tempo all’applicazione, è l’ inserimento di un’opzione che consenta di reperire i messaggi che vengono cancellati per sbaglio.

Ebbene, al contrario di ciò che si potrebbe pensare, recuperare le conversazioni WhatsApp eliminate per sbaglio non solo è possibile ma anche molto semplice. Ecco come funziona:

Innanzitutto basta entrare nelle impostazioni della piattaforma e cliccare sull’opzione “notifiche“.

Da qui, bisognerà cliccare sulla voce “Impostazioni avanzate” ed attivare la ” cronologia delle notifiche”.

Così facendo, ogni volta che erroneamente vi troverete ad eliminare un messaggio, procedete ad effettuare questi piccoli e brevi passaggi, ed il testo in questione vi sarà nuovamente mostrato.

L’unica pecca, riguarda naturalmente il fatto che si tratta di un passaggio che deve essere ripetuto ogni volta. Tuttavia, resta super efficiente e davvero molto semplice da applicare.