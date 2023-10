Whatsapp sta davvero dando il meglio di sé in queste ultime settimane aggiungendo tantissime novità. Una delle più recenti è quella riguardante la possibilità di utilizzare due account sullo stesso dispositivo. Altro importante è data dal cambiamento dell’interfaccia ancora in fase di beta testing, ma che presto arriverà a tutti gli utenti.

Il nuovo look dell’applicazione di messaggistica istantanea punta alla semplicità e alla pulizia data dal colore bianco. La barra di navigazione è stata spostata in basso, mentre un’altra è posta in alto per rendere il design più amalgamato.

Restyling Whatsapp, parola d’ordine “bianco”

La nuova interfaccia presenta icone ridisegnate per le impostazioni, il cui scopo è quello di rendere le operazioni più chiare. Le chat standard e gruppi saranno comunque personalizzabili attraverso la scelta dello sfondo nonostante la action bar sia stata modificata per rispettare i nuovi colori e le nuove icone.

Nel caso in cui si decidesse di attivare il tema scuro, quello che era di colore bianco diventerà automaticamente nero. Gli elementi saranno caratterizzati da due gradazioni del colore per distinguerli al meglio. Non si poteva fare altra scelta sul colore poiché comunque è un’applicazione che si basa molto sul contenuto testuale. Questo, infatti, deve essere sempre facilmente leggibile e non dare fastidio allo sguardo dell’utente.

Come detto in precedenza, questa novità è ancora nella fase beta, ma con molta probabilità fra qualche settimana diverrà ufficiale. Nel caso in cui si voglia accedere in anteprima al restyling bisogna per prima cosa avere un dispositivo Android, poi ci si deve recare nel Play Store dove cercare Whatsapp beta. Qui ci si potrà iscrivere al programma e una volta avviata l’installazione l’applicazione già in uso verrà aggiornata, non verrà quindi persa alcuna chat o informazione.