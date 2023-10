Prima di immergerci nell’esperienza del nuovo NAS Terramaster F2-212, sembra doveroso iniziare con una piccola contestualizzazione.

La TerraMaster Technology è un’azienda cinese che si occupa della realizzazione di software per PC e di NAS (Network attached storage).

Proprio nel corso di questa Estate 2023, si è assistito al lancio ufficiale del suo nuovo NAS F2-212. Dispositivo che non vedevamo l’ora di testare e di presentarvi insieme alle nostre considerazioni. Ma partiamo per gradi.

Il nuovo Terramaster F2-212, è senza dubbio la soluzione ideale per chiunque si avvicini a questo tipo di tecnologia per la prima volta.

Infatti, sembra essere stato pensato appositamente per i principianti del settore e destinato ad un uso specificamente domestico, grazie alla semplicità delle sue funzioni e alla qualità delle sue prestazioni.

DESIGN E COSTRUZIONE

Dopo aver proceduto con l’ acquisto, il NAS TerraMaster arriverà a casa vostra perfettamente imballato all’interno di una scatola super resistente.

All’apertura della confezione troverete:

Il Terramaster Nas F2-212 , in total black. All’interno della scatola che vi verrà consegnata, il dispositivo sarà disposto in modo che ogni angolo risulti protetto da appositi alloggi in poliestere, utili per ammortizzare o limitare i danni in caso di urti o sbandamenti durante la consegna;

, in total black. All’interno della scatola che vi verrà consegnata, il dispositivo sarà disposto in modo che ogni angolo risulti protetto da appositi alloggi in poliestere, utili per ammortizzare o limitare i danni in caso di urti o sbandamenti durante la consegna; Un cavo di alimentazione CA;

CA; Alcune viti per SSD ;

; Un Cavo CAT 6 UTP.

Noterete la mancanza del manuale d’uso, ma non si tratta affatto di uno sbaglio. In quanto, per poter accedere all’intera procedura per la configurazione guidata, dovrete semplicemente scannerizzare il QR Code presente all’interno della scatola e seguire tutti i passaggi indicati, step by step.

A prima vista, appare già piuttosto evidente il carattere e lo stile del Nas, che potremmo definire assolutamente essenziale.

Dal design semplice e completamente in nero, il Terramaster F2-212 ha una struttura compatta e per nulla ingombrante, grazie alle sue ridotte dimensioni (22.2 x 11.91 x 15.39 cm).

Il dispositivo potrebbe essere paragonato ad una normalissima scatola nera.

Una scatola per giunta anche molto leggera e maneggevole, dal peso di appena 2.15 Kg.

Già a partire dalle caratteristiche estetiche è possibile notare un primo cambio di rotta del F2-212 rispetto ai modelli precedenti, da sempre realizzati in colorazioni decisamente più “metalliche”. Ben visibile, in entrambi i lati del dispositivo, il logo Terramaster, praticamente impossibile da non vedere.

Il logo, oltre ad avere una funzione di branding, si presenta traforato, in quanto funge anche da griglia per la ventilazione.

TASTI E FUNZIONAMENTO

È arrivato il momento di inoltrarci nei particolari, quindi vediamo ora le principali caratteristiche del nostro Terramaster F2-212:

Nella parte anteriore del NAS troverete tre luci LED. Le prime due indicano la presenza di dischi all’interno del NAS, mentre la terza, se illuminata, indica che il dispositivo è acceso e funzionante;

del NAS troverete Le prime due indicano la all’interno del NAS, mentre la terza, se illuminata, indica che il dispositivo è Sul retro è presente il pulsante di accensione;

2 porte USB , una 2.0 e l’altra 3.0;

, una 2.0 e l’altra 3.0; Una sola porta RJ-45 1GbE per la rete LAN;

2 slot di disco , molto semplici da estrarre grazie all’installazione di un particolare sistema a molla ( Push Lock ) che, blocca il vassoio del disco rigido nel momento in cui viene estratto o inserito, impedendo che cada o si scolleghi. Non a caso, installare il disco rigido è davvero un procedimento comodo ed intuitivo, per il quale occorrono appena 10 secondi e senza l’ausilio di altri strumenti o utensili.

, molto semplici da estrarre grazie all’installazione di un particolare sistema a molla ( ) che, blocca il vassoio del disco rigido nel momento in cui viene estratto o inserito, impedendo che cada o si scolleghi. Non a caso, installare il disco rigido è davvero un procedimento comodo ed intuitivo, per il quale occorrono appena e senza l’ausilio di altri strumenti o utensili. Nella parte inferiore del Terramaster, completamente in plastica, troviamo una griglia per la ventilazione e quattro piccoli piedini gommati disposti ad ogni angolo del dispositivo. Essi conferiscono controllo e stabilità al nostro NAS, così che non rischi di scivolare via nel caso in cui venga poggiato su superfici particolarmente lisce;

L’interno del NAS, visibile dall’apertura degli slot, è completamente in metallo, per garantire una dissipazione equilibrata del calore volta a preservare e prolungare la durata del disco. Inoltre, questa stessa protezione in metallo, contribuisce a separare i dischi dalla scheda madre che deve essere sempre ben ventilata.

SPECIFICHE TECNICHE

CPU: ARMv8 quad-core da 1.7Ghz;

ARMv8 quad-core da 1.7Ghz; RAM : 1 GB (non espandibile);

: 1 GB (non espandibile); LAN : 1Gbe;

: 1Gbe; USB : USB 3.0, USB 2.0;

: USB 3.0, USB 2.0; Capacità massima : 44 TB;

: 44 TB; RAID SUPPORTATI : Raid 0/1/JBOD/Single TRAID;

: Raid 0/1/JBOD/Single TRAID; Consumi : 22W In funzione, 11W da spento;

: 22W In funzione, 11W da spento; Codifica hardware 4K.

CONNETTIVITÀ

Sembra però che il NAS F2-212 presenti una pecca piuttosto rilevante, il dispositivo difatto non dispone di un modulo WiFi.

Dunque è possibile utilizzare esclusivamente il collegamento tramite porta USB.

Tuttavia, potrete accedere al vostro TNAS, anche con un client mobile, sia esso IOS sia ANDROID, in qualsiasi momento e ovunque vi troviate, per una gestione rapida e facile del dispositivo anche da remoto.

In questo modo, avrete la possibilità di condividere e sfogliare i vostri file e persino di effettuare il backup degli album ogni volta che volete.

SOFTWARE E PERSONALIZZAZIONE

Durante la fase di configurazione del vostro Terramaster NAS F2-212, vi verrà chiesto di installare il sistema operativo TOS, nella sua nuova versione 5.1. L’installazione è molto semplice, tuttavia Terramaster mette comunque a vostra disposizione una pluralità di pratici video tutorial.

È possibile, inoltre, selezionare la “Modalità predefinita“, grazie alla quale tutti i passaggi per la configurazione completa saranno completati nel giro di pochi minuti e senza la minima difficoltà.

Lo stile retrò del nuovo sistema operativo è assolutamente caratteristico e piacevole alla vista. TOS 5.1 presenta un’interfaccia intuitiva e piuttosto semplice da comprendere ed utilizzare. Non a caso è stata studiata al fine di garantire la migliore esperienza utente possibile.

Rispetto alla precedente versione (4.19), il nuovo aggiornamento presenta alcune novità rilevanti. Vi sono infatti 50 nuove funzioni e piu di 600 miglioramenti.

Questi ultimi riguardano la velocità di risposta, il potenziamento dei sistemi di sicurezza e una maggiore semplicità d’uso.

Parlando appunto della questione sicurezza, TOS, una volta installato, vi chiederà di selezionare la modalità di isolamento sicuro, grazie alla quale il sistema sarà in grado di difendersi in caso di attacchi informatici e di tenere sempre al sicuro i dati in esso contenuti.

Tuttavia, scegliendo questa modalità, ogni nuovo aggiornamento del firmware e del sistema operativo dovrà essere installato manualmente.

All’apertura del desktop a darvi ufficialmente il benvenuto sarà lo sfondo di un dolcissimo carlino impostato di default.

Verranno mostrate inoltre le singole icone delle app installate e di altre funzionalità, come l’assistenza tecnica e il Consulente per la sicurezza.

Quest’ultimo è un programma che vi terrà sempre aggiornati su eventuali rischi a cui il vostro Terramaster potrebbe essere esposto in un dato momento.

Altro a tutto questo, avrete a disposizione:

Il Pannello di controllo che vi terrà costantemente aggiornati su tutto ciò che riguarderà il NAS e attraverso cui è possibile configurare le varie opzioni;

che vi terrà costantemente aggiornati su tutto ciò che riguarderà il NAS e attraverso cui è possibile configurare le varie opzioni; Il programma Consulente per la sicurezza, che ci tiene informati dei possibili rischi cui il dispositivo potrebbe incorrere in un determinato momento. Consente inoltre di modificare la porta HTTP / HTTPS e di configurare il firewall e molto altro ancora;

che ci tiene informati dei possibili rischi cui il dispositivo potrebbe incorrere in un determinato momento. Consente inoltre di e di e molto altro ancora; Numerose opzioni di backup da scegliere in base alle proprie esigenze. Per citarne qualcuno, abbiamo: Cloud Sync, Duple Backup, TerraSync e altri ancora;

da scegliere in base alle proprie esigenze. Per citarne qualcuno, abbiamo: Cloud Sync, Duple Backup, TerraSync e altri ancora; L’App Center, su cui potrete trovare una miriade di pacchetti da scaricare gratuitamente. Grazie ai quali avrete la possibilità di svolgere diverse operazioni, come: le modalità di trasmissione dei documenti, il download di file video a velocità avanzata, diverse applicazioni multimediali e molto altro ancora.

PREZZO E CONCORRENZA

Il Terramaster F2-212 è già presente su Amazon ad un prezzo super concorrenziale, parliamo infatti di soli 179.99 euro. Una cifra davvero conveniente per un prodotto di tale portata. Inoltre, se siete abbonati ad Amazon Prime, potrete contare anche su una consegna rapida presso il vostro domicilio.

È possibile acquistare il Nas F2-212 anche sul sito ufficiale TerraMaster e godere di una garanzia di 2 anni, durante i quali è potrete anche ottenere la sostituzione del dispositivo.

In ogni caso, TerraMaster offre un ottimo servizio di assistenza clienti online (in tempo reale), un forum tecnico professionale, una casella di posta destinata al servizio tecnico, una guida online per gli utenti e un servizio di risoluzione problemi da remoto.

PRO E CONTRO

Parlando di Pro e Contro, al fine di fornire informazioni più dettagliate, utili per una valutazione d’insieme del dispositivo, procederemo ad elencare gli aspetti positivi e negativi del prodotto in questione sotto forma di lista.

Per quanto riguarda gli aspetti positivi:

Il Terramaster è un Nas assolutamente silenzioso , anche con le ventole di raffreddamento accese non emette il minimo rumore;

, anche con le ventole di raffreddamento accese non emette il minimo rumore; Il prezzo è basso e accessibile per chiunque. Pur essendo un dispositivo adatto soprattutto per uso domestico , garantisce comunque prestazioni eccezionali pur nella sua semplicità d’uso . In questo senso, possiamo quindi parlare di un ottimo rapporto-qualità prezzo;

per chiunque. Pur essendo un dispositivo adatto soprattutto per , garantisce comunque prestazioni eccezionali pur nella sua . In questo senso, possiamo quindi parlare di un Software facile da installare e molto intuitivo;

Il dispositivo è in grado di supportare tutti i servizi di file : AFP, iSCSI, NFS, SMB, WebDAV, SFTP/FTP;

: AFP, iSCSI, NFS, SMB, WebDAV, SFTP/FTP; Trasferimento rapido e super veloce dei file (è in grado infatti di trasferire un file di 3Tb in soli 30 secondi).

Tra gli aspetti negativi del Terramaster F2-212, abbiamo individuato:

Tempi di configurazione piuttosto lunghi.

Infatti, in seguito ad ogni nuovo aggiornamento o a modifiche abbastanza rilevanti, il TOS potrebbe impiegare anche più di 10 minuti per completare l’intero processo di caricamento. E questo, talvolta, potrebbe risultare abbastanza frustrante;

Infatti, in seguito ad ogni nuovo aggiornamento o a modifiche abbastanza rilevanti, il TOS potrebbe impiegare anche più di per completare l’intero processo di caricamento. E questo, talvolta, potrebbe risultare abbastanza frustrante; Non presenta un modulo WiFi , per questa ragione è necessario l’acquisto supplementare di un adattatore USB espandibile;

, per questa ragione è necessario l’acquisto supplementare di un Una memoria RAM di solo 1Gb , non espandibile;

, non espandibile; Assenza di uno slot per SSD M.2.

CONCLUSIONE

In conclusione, potremmo dire che il TerraMaster F2-212, è sicuramente un ottimo NAS, che svolge egregiamente il suo dovere.

È la soluzione perfetta per coloro che non necessitano di funzionalità troppo avanzate e complesse, dunque non è particolarmente adatto per questioni aziendali.

Tuttavia, resta un dispositivo affidabile, idoneo soprattutto per l’uso domestico, per i principianti o per chiunque non necessiti di ulteriori alloggiamenti.

Nonostante l’alto livello delle prestazioni offerte, il prezzo del TerraMaster è assolutamente accessibile e super conveniente, soprattutto se siete registrati ad Amazon Prime.

Insomma, grazie a questo dispositivo potrete contare su un’ottima protezione di tutti i vostri dati e sul mantenimento della loro integrità, il tutto senza rinunciare all’efficienza e alla flessibilità.

Il prodotto può essere acquistato su Amazon al prezzo di 179.