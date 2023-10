Quando i fantasmi vagano e le streghe volano, OPPO appare per elevare il vostro Halloween a un livello completamente nuovo. Con due prodotti rivoluzionari, OPPO Pad 2 e OPPO Enco Air3 Pro, siamo pronti a cambiare le regole del gioco.

OPPO Pad 2 è la scelta perfetta per gli amanti del brivido che vogliono godere di una visione cinematografica da pelle d’oca durante la notte di Halloween. Rispetto ai tradizionali tablet Android che presentano un aspect ratio 16:10, OPPO Pad2 offre uno schermo con un’area di visualizzazione ampliata di quasi il 10%, perfetto per non perdersi i dettagli migliori delle scene più spaventose.

OPPO Pad 2 non si ferma solo all’incredibile display ma, per garantire un coinvolgimento a 360° durante la visione dei propri film horror preferiti, è dotato anche di quattro altoparlanti simmetrici con cavità sonora da 8,0 cc, progettati per immergersi in un audio avvolgente e realistico. Ma non è finita qui: con il supporto per Dolby Vision™ HDR e Dolby Atmos®, ogni singolo suono e immagine prendono vita trasformando ogni spazio in una sala cinematografica personale.

Se si teme di rimanere a corto di paura durante la tanto attesa maratona horror nella notte più spaventosa dell’anno, non c’è da preoccuparsi! OPPO Pad 2 è stato progettato per durare: la sua ampia batteria da 9510 mAh offre fino a 12,4 ore di riproduzione video continua con una sola carica. Inoltre, la tecnologia di ricarica SUPERVOOC da 67 W garantisce che la batteria sia al 100% in soli 81 minuti.

Proprio in occasione di Halloween, in esclusiva su OPPO Store, su OPPO Pad 2 sono attive promozioni da paura fino al 31 ottobre! Nel dettaglio, OPPO Pad 2 è acquistabile in bundle con OPPO Pencil, OPPO Smart Case e caricabatterie SUPERVOOC da 67W o, in alternativa, in bundle con OPPO Smart Touchpad e caricabatterie SUPERVOOC da 67W a soli 599,99€ per entrambe le alternative. Grazie a questa promo dedicata, sarà possibile acquistare OPPO Pad2 completo di accessori, per un’esperienza d’uso ancora più completa.

Per una visione cinematografica da brivido superiore, è possibile abbinare OPPO Pad 2 con gli eccezionali OPPO Enco Air3 Pro. Grazie a questi auricolari dotati dell’algoritmo auto-sviluppato OPPO Alive Audio, è possibile godere di un ampio campo sonoro che farà sentire gli utenti come se fossero in un teatro. Questo algoritmo può essere attivato in qualsiasi momento, offrendo un audio surround di alta qualità.

Inoltre, le funzionalità avanzate come Golden Sound 2.0 ed Enco Master offrono un’esperienza sonora personalizzata. Golden Sound 2.0 crea un modello del condotto uditivo, offrendo un suono preciso e dettagliato, mentre la sintonizzazione Enco Master permette di passare tra diverse impostazioni sonore, per adattarsi al meglio all’atmosfera del film scelto.

Abbinando OPPO Pad 2 con OPPO Enco Air3 Pro, sarà possibile immergersi completamente nei propri film horror preferiti, vivendo un’esperienza audiovisiva da brivido capace di lasciare chiunque senza fiato. Questi due device assieme permettono di sentire ogni grido e di godere di ogni spaventoso dettaglio, lasciandosi trasportare in un mondo di terrore e suspense nella notte di Halloween.

Per scoprire tutti i prodotti in promo fino al 31 ottobre, visita la pagina OPPO Store dedicata a e approfitta di promozioni da paura in occasione della notte più spaventosa dell’anno.