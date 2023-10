Come è ormai noto, Spotify, rappresenta uno dei principali servizi online di riproduzione digitale di musica, video e podcast, che negli ultimi anni ha avuto un successo incredibile.

Proprio di recente inoltre, abbiamo assistito al lancio di Spotify hi-fi, ovvero un nuovo piano del servizio che promette una riproduzione dei media senza perdita di qualità e con una compressione minima.

Tuttavia, sembra che questa non sia l’unica novità della piattaforma, che ha intenzione di introdurre. Per i suoi utenti, tre nuovi piani di abbonamento, tra cui, uno di questi sarà presentato sicuramente con il nome di Spotify Superpremium.

Spotify Superpremium: Ecco tutti i servizi inclusi con la nuova offerta

Il nuovo piano tariffario di Spotify Super Premium, sarà disponibile ad un prezzo mensile di 19,99 euro. Si tratta del doppio del prezzo dell’attuale servizio, che corrisponde a 10,99 euro. Tuttavia il piano SuperPremium fornirà agli utenti l’ accesso ad una pluralità di funzioni e servizi in più. Tra cui alcuni davvero molto interessanti:

Accesso ai più avanzati strumenti di mixaggio;

Statistiche dettagliate sulle cronologie di ascolto;

Numerosissimi audiobook gratuiti;

Audio 24 bit, senza alcuna perdita di qualità.

Ancora non sappiamo per certo quale sia la data di presentazione ufficiale di questo nuovo piano. Siamo sicuri però che presto non tarderà ad arrivare in tutta Italia e su tutti i dispositivi sia iOS sia Android.

In attesa del servizio Superpremium, Spotify fornisce anche la funzione Jam. Grazie alla quale è possibile godere della straordinaria esperienza di ascolto musica in condivisione con i propri amici o chiunque vogliate.