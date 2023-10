Abbonamento Supremium per Spotify, cosa cambia per gli utenti

Da due anni a questa parte è arrivato l’annuncio di Spotify HiFi, versione molto particolare della celebre piattaforma streaming musicale che però dal febbraio 2021 non ha fatto ancora vedere nulla di tutto quello che era stato promesso.

L’abbonamento infatti non è mai effettivamente arrivato, con gli utenti che sono rimasti dunque delusi da tutto ciò. Ci sarebbero però altre notizie in arrivo dal web proprio durante le ultime ore. Stando a quanto riportato dall’account ufficiale di un leaker professionista, il nuovo abbonamento di cui tanto si chiacchiera da due anni si chiamerà diversamente. Questo, che non si limiterà solo ed esclusivamente alla qualità HiFi, si chiamerà Spotify Supremium. Siamo dunque pronti ad abbracciare una nuova versione della celebre piattaforma, la quale potrà portare più possibilità agli utenti. Ovviamente è previsto un pagamento superiore rispetto a quello che viene sostenuto attualmente.

Spotify Supremium, ecco il nuovo abbonamento che piacerà al pubblico

Tutti gli utenti che pagheranno una somma più elevata di quella richiesta dal celebre abbonamento Premium di Spotify, potranno accedere a tanti nuovi strumenti. Questi saranno utili per il mixaggio avanzato e per avere anche delle statistiche più dettagliate in merito alla cronologia di ascolto. Ci saranno anche degli audiolibri gratuiti e l’audio sarà di qualità lossless a 24 bit.

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni, il prezzo dell’abbonamento dovrebbe essere di 19,99 $. Almeno per il momento non ci sono informazioni interessanti sulla possibile data di lancio e neanche sul prezzo che Spotify potrebbe imporre in Europa. Bisognerà pertanto attendere ancora un po’ per saperne di più.