Negli ultimi anni il mercato delle offerte internet per la linea fissa di casa è molto cambiato. La rete cablata così come la fibra sono punti fissi quando si cerca stabilità e prestazioni sicure.

PosteMobile presenta due dei piani Internet per la linea fissa di casa al momento più interessanti sul mercato. CasaWeb comprende una serie di vantaggi da non sottovalutare. Ma come ogni altro servizio di connettività presenta anche dei problemi. Scopriamo insieme cosa fare in caso di guasti o disservizi

Segnalazioni guasti per PosteMobile

La particolare soluzione proposta dall’operatore virtuale PosteMobile, che si poggia alla rete Vodafone, permette a tutti i suoi utenti di navigare in modo illimitato con una velocità massima di 300Mbps in download e 50Mbps in upload. Tutto questo è possibile grazie al modem che viene fornito in comando d’uso ad un costo di 23 euro al mese. Inoltre, il modem è trasportabile e rende l’esperienza di navigazione molto più flessibile per tutti gli utenti.

Nonostante l’impegno di PosteMobile per garantire un servizio efficiente possono sempre presentarsi disservizi e guasti come per qualsiasi altro operatore telefonico. Come comportarsi in caso di disservizio?

Per ottenere la giusta assistenza tecnica in caso di malfunzionamenti alla propria linea il primo passo da compiere è quello di contattare il Servizio Clienti dell’operatore. Il numero da chiamare è il 160, è gratuito per tutti i numeri PosteMobile e per tutti i telefoni fissi di Telecom Italia. Il supporto tecnico è attivo tutti i giorni dalle 7:00 del mattino fino alle 24:00. Il servizio clienti è disponibile anche per chi si trova all’estero al numero +39 377 00 00 160.

Altri contatti utili

Come specificato dallo stesso operatore virtuale il 160 è l’unico contatto attraverso cui poter mettersi in contatto con il team di supporto tecnico. Se per caso non ci si riesce a mettere in contatto con un operatore via telefono ci sono altre possibilità per gli utenti. È possibile, infatti, scrivere sulla chat del sito postemobile.it attiva ogni giorno dalle 8:00 del mattino alle 24:00. Un’ulteriore abilità è quella di mandare un messaggio privato su una delle pagine social ufficiali dell’operatore virtuale tra cui ovviamente troviamo Facebook e X.

In caso in cui uno di questi metodi non funzioni è possibile effettuare un reclamo attraverso i seguenti canali inviando:

una lettera, preferibilmente raccomandata A/R, all'indirizzo PosteMobile S.p.A. Casella Postale 3000-37138 Verona(VR);

una lettera tramite numero fax 800 242 626;

una mail a info@postemobile.it;

una PEC a AssistenzaPosteMobile@pec.posteitaliane.it.

In ogni caso, nella propria comunicazione è importante indicare il numero di telefono del contatto in questione, l’oggetto della contestazione e la data in cui è iniziato il disservizio. PosteMobile si ripropone di rispondere entro 45 giorni dal momento in cui è arrivato il reclamo. Se ci sono ritardi gli utenti hanno diritto ad un indennizzo pari a 2 euro ogni giorno ogni 5 giorni per un massimo di 145 euro.