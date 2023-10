L’avvitatore ricaricabile elettrico è un piccolo strumento essenziale per tutti gli utenti che sono soliti affidarsi al fai-da-te, infatti può tornare utile in sostituzione al classico cacciavite, ed allo stesso tempo risulta essere particolarmente versatile, data la presenza di un numero elevato di accessori inclusi direttamente in confezione.

Con Amazon gli utenti possono andare ad acquistare un modello relativamente economico, infatti si tratta di un prodotto di marca Sorako, un avvitatore elettrico con coppia di 6Nm, con due direzioni di rotazione, un indicatore di batteria ed il caricabatterie per la ricarica tramite la presa a muro. Il dispositivo viene commercializzato con un set molto fornito di accessori, tra cui ben 30 punte differenti, il che lo rendono facilmente utilizzabile con qualsiasi vite o similare.

Cacciavite elettrico, costa poco su Amazon

Avvitatore elettrico ricaricabile di marca Sorako è disponibile in questo periodo ad un prezzo davvero da saldo, proprio perché gli utenti sono felicissimi dell’occasione che hanno di spendere soli 15,67 euro per il suo acquisto, considerando che si tratta di un prodotto molto apprezzato dal pubblico con oltre 760 recensioni su Amazon, ed un voto medio di 4,3.

Se interessati a qualche specifica tecnica aggiuntiva, ricordiamo essere capace di raggiungere fino a 180 RPM, un livello che può facilmente essere utilizzato per forare ad esempio il legno, grazie anche alla presenza di un mandrino elettromagnetico da 6,35 millimetri, che assorbe la punta del trapano, facilitando oltretutto il cambio diretto degli accessori.