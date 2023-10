CoopVoce, pochi giorni per avere 200 GIGA al mese per sempre

Attualmente sul sito ufficiale di uno dei gestori virtuali più famosi, ovvero CoopVoce, esiste un’offerta straordinaria cioè la EVO 200. C’è anche una piccola limitazione però: l’offerta non sarà sottoscrivibile per sempre e scadrà l’8 novembre.

CoopVoce batte tutti, lo fa con la EVO 200 che è disponibile ancora fino all’8 novembre

Gli utenti che stavano cercando di scappare presso un altro gestore mobile, saranno contenti di sapere che ce n’è uno davvero conveniente attualmente. Si tratta di CoopVoce, provider virtuale che con la sua nuova EVO 200 sta facendo il bello ed il cattivo tempo nel mondo della telefonia mobile.

Il merito è della grande versatilità di questa offerta, che con il suo prezzo bassissimo consente di avere ugualmente tanti contenuti disponibili. Secondo quanto riportato sono arrivati tanti tantissimi nuovi clienti ultimamente a far parte di questo gestore, siccome CoopVoce non presenta mai brutte sorprese. La volontà dell’azienda è quella di tenersi i nuovi utenti, cosa che con questa EVO 200 sarà possibile.

Per sottoscrivere la nuova offerta mobile del provider virtuale bisogna solo recarsi sul sito ufficiale. Qui si potrà scegliere la EVO 200, offerta che costa solo 7,90 € al mese per sempre. Tutti gli utenti che decideranno di prenderla al volo, potranno beneficiare di tutto ciò che serve tra minuti, messaggi e giga. Si parte con i minuti senza limiti che tutti ovviamente desiderano, passando attraverso 1000 SMS e terminando con 200 giga in 4G.

Il costo di attivazione solo per la prima volta sarà pari a 10 €, per cui solo il primo mese pagherete un totale di 17,90 €. Ricordiamo che l’offerta scade il prossimo 8 novembre.