Se siete esperti nei lavoretti fai da te e vi piace sperimentare nel costruire nuovi oggetti l’offerta di Amazon di oggi potrebbe tornarvi utile.

La piattaforma sta infatti proponendo un trapano avvitatore marca AleaPow ad un prezzo molto interessante. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Trapano avvitatore Aleapow a soli 50 euro

Il trapano in questione monta una batteria agli ioni di litio da 2000 mAh potente e durevole, 75 minuti di ricarica rapida, ci sono Indicatore del livello di potenza a 3 luci che mostra quanta carica della batteria è rimasta, una ricarica rapida e duratura, leggero e portatile, è un aiuto indispensabile per il outdoor e la casa.

Dispone di 19+1 livelli di regolazione della coppia di serraggio, il grilletto regolabile offre 2 velocità, può essere utilizzato per praticare fori o come avvitatore elettrico, la velocità può essere regolata premendo forte o leggermente il pulsante. Questo trapano elettrico è abbastanza facile e diretto da usare. Grazie al 10mm mandrino senza chiave interamente in metallo è possibile sostituire le varie punte in maniera facile e veloce senza l’ausilio di chiavi; Ha una luce LED integrata per un’illuminazione ottimale delle aree di lavoro con scuro.

Infine ha una impugnatura dal design ergonomico, garanzia di sicurezza, comodo da tenere, leggero e conveniente, con effetto di assorbimento degli urti, con una coppia massima di 30 Nm, il trapano elettrico può facilmente soddisfare un’ampia gamma di esigenze per la foratura di legno, metallo e plastica, può essere utilizzato anche per serrare o rimuovere viti. seguendo questo link lo pagherete solamente 49.99 euro invece di 59.99 euro grazie al coupon di 10 euro.