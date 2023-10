Quanti film al mondo, o anche libri, trattano dei viaggi spazio-temporali? Sicuramente almeno una volta nella vita avrete visto Ritorno al futuro e forse avete anche desiderato di possedere una DeLorean capace di trasportarvi nel passato o nel futuro. Se faceste conoscenza di un fisico forse la prima domanda che gli portereste è proprio “si può viaggiare nel tempo?”, sperando che vi dica di sì.

Questo è uno dei temi che più lega la fantascienza alla scienza e da anni è approfonditamente vengono effettuati su di esso differenti studi. Si è scoperto ultimamente che è possibile scrivere delle equazioni che siano in grado di descrivere perfettamente il viaggio nel tempo e che sono completamente compatibili con la teoria della relatività. La fisica però si discosta dalla drammatica e le equazioni in questo campo non servono a molto, almeno non portano a delle risposte certe.

Come si potrebbe viaggiare nel tempo?

Uno dei problemi necessari da risolvere per poter viaggiare nel tempo è che servirebbe della materia che abbia energia negativa, cosa inesistente. Tuttavia, grazie agli studi quantistici, se è a conoscenza del fatto che questa materia potrebbe essere in teoria creata, ma soltanto in quantità piccole e capace di durare per pochissimo. A peggiorare il tutto c’è una teoria che in molti condividono: i viaggi temporali tradiscono la logica creando al contempo dei paradossi. Se si riuscisse poi a costruire una macchina del tempo, anche soltanto viaggiando 5 minuti indietro nel passato questa non riuscirebbe a “sopravvivere”.

Tale incoerenza inficerebbe sulla struttura della realtà e forse indica proprio il motivo per cui effettuare questo tipo di esperimento è impossibile. A questo punto, nella fantascienza entra in gioco il multiverso. Secondo questa teoria gli universi paralleli permetterebbero il raggiungimento di una soluzione per i viaggi nel tempo. Avete visto Loki, la serie tv su Disney+? Bene, quello è un perfetto esempio di multiverso. Ogni singolo cambiamento, anche se piccolo, modificherà la linea temporale.

Un gruppo di scienziati sto cercando di rendere questa teoria filmica qualcosa di solido e reale, capace di non interferire con la teoria della relatività generale. Nel caso in cui dovessero arrivare ad una conclusione, forse fra parecchi anni viaggiare nel tempo sarà davvero possibile. Come sempre, queste sono soltanto idee, che non hanno un’effettiva base reale.