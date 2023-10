Le voci secondo le quali i protagonisti dell’evento Apple Scary Fast saranno dei nuovi Mac con chip M3 hanno fatto riemergere le indiscrezioni riguardo la possibilità che il colosso di Cupertino possa essere impegnato nella realizzazione dei primi MacBook economici.

La notizia è emersa nei mesi scorsi affermando che, entro la fine del prossimo anno, Apple potrebbe presentare ufficialmente dei MacBook convenienti, il cui costo potrebbe non superare i 700 dollari. Non è ancora chiaro se quanto trapelato rispecchia effettivamente le intenzioni dell’azienda ma qualcosa potrebbe essere già in cantiere.

Nella notte del 30 ottobre, Apple presenterà sicuramente dei nuovi Mac e lo conferma il logo del Finder presente nell’animazione che accompagna l’invito ufficiale all’evento diffuso dalla stessa azienda. Quest’ultima non ha fatto riferimento in maniera dettagliata a quelli che saranno i dispositivi protagonisti dell’evento ed è da escludere la possibilità che possano fare la loro comparsa proprio i primi MacBook low cost ma voci rilevanti hanno fornito maggiori informazioni.

Apple a lavoro sui MacBook economici ma quando arriveranno?

A esporsi riguardo la possibilità che Apple decida di proporre dei MacBook low cost è il noto analista Ming-Chi Kuo, secondo il quale l’azienda non avrebbe ancora preso posizione riguardo la produzione di dispositivi economici ma potrebbe effettivamente avere intenzione di proporre al pubblico dei laptop dal costo più basso. Al fine di ridurre il costo di produzione, il colosso potrebbe modificare il design dei MacBook e far ricorso a dei materiali differenti per la scocca esterna.

L’arrivo dei MacBook economici potrebbe essere previsto per la seconda metà del 2024 ma anche a tal proposito mancano conferme effettive. Nell’attesa non ci resta che sperare nell’arrivo di nuovi dispositivi durante l’evento del 30 ottobre.