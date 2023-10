Chi non conosce la DeLorean di Ritorno al futuro, l’auto progettata da Doc per permettere a Marty McFly di cambiare il corso degli eventi. Il modello ha raggiunto i ben 42 anni di età e sebbene sia ormai vintage, riscontra ancora un grande successo. Potrebbe effettuare il suo ritorno su strada sotto forma di una vettura prodotta dalla Tesla.

La data della distribuzione di massa del Cybertruck si sta sempre più avvicinando, non è raro infatti trovarla in giro in California e in Texas. Proprio per questo motivo un uomo avente una DeLorean si è subito reso conto della forte somiglianza, tanto da girare un video con la sua auto di fianco a quella Tesla per mostrare al mondo quanto siano effettivamente simili nel design.

Le somiglianze con l’auto elettrica Tesla

La DeLorean arrivò sul mercato automobilistico nel 1981 e ne furono prodotti soltanto 9000 esemplari, ciascuno avente un prezzo di 25.000$, che ad oggi ne verrebbero 80.000. L’auto divenne il simbolo del futuro, anche se comunque riprendeva gli stili della Hyundai Poni Coupé e anche di molte Lamborghini. Grazie alla scelta dei produttori del film Ritorno al Futuro di trasformarla in un mezzo per attraversare il tempo, è divenuta un auto cult, riconoscibile anche con una semplice occhiata.

Il proprietario dell’auto vintage stava girando per San Francisco quando si è imbattuto nel pick-up elettrico che era parcheggiato lungo la strada. Non è riuscito a resistere alla tentazione di mettere a confronto i due veicoli. Dal video si vede come la tinta della carrozzeria del Cybertruck sia effettivamente è molto simile, ma a renderlo davvero somigliante sono le linee spigolose e le superfici piane. L’auto Tesla è dotata infatti di un design piuttosto geometrico.

A parte l’aspetto però non ci sono altre somiglianze. Il pick-up ha grandi dimensioni e una scritta RC (che indica un prototipo in pre-produzione) sul paraurti, oltre che a componenti tecniche all’avanguardia. La distribuzione ufficiale dovrebbe iniziare a gennaio del 2024 negli Stati Uniti, mentre per l’Europa non si hanno notizie.