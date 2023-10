Nel mese di settembre Apple ha presentato al pubblico i suoi nuovi iPhone 15 e ha aggiornato la sua linea di smartwatch proponendo la seconda generazione di Apple Watch Ultra, il dispositivo dedicato principalmente agli sportivi, dal display dalle dimensioni abbondanti e particolarmente resistente agli urti.

Tenendo conto delle “abitudini” del colosso sarebbe appropriato affermare che nell’autunno del 2024 potremmo assistere all’arrivo della terza generazione dello smartwatch Ultra ma secondo uno degli analisti più noti non sarà così.

Apple potrebbe aver bisogno di più tempo prima di poter procedere con la messa a punto di un dispositivo davvero rinnovato. Kuo ritiene, infatti, che in casa Cupertino avranno bisogno di tempo per poter sviluppare nuove funzionalità riguardanti il monitoraggio della salute degli utenti e per poter trovare delle soluzioni efficienti ai problemi riscontrati durante la produzione dei pannelli micro-LED.

Apple Watch Ultra 3 potrebbe arrivare soltanto nel 2025!

Stando alle voci emerse fino a questo momento, Apple Watch Ultra 3 vanterà un display aggiornato, costituito da un pannello micro-LED da 2,1 pollici ma non conosciamo alcun particolare riguardo quelle che saranno le sue funzionalità. Ciò potrebbe “confermare” l’ipotesi di Kuo, secondo cui Apple dovrà dar sfogo alla sua creatività e creare nuove funzioni inedite così da sfoggiare novità al passo coi tempi e capaci di affrontare la concorrenza senza intoppi.

Non è da escludere, quindi, che quanto emerso possa effettivamente corrispondere al vero e che sarà dunque necessario attendere fino al 2025 o, addirittura, al 2026 prima di poter assistere all’arrivo di una versione aggiornata di Apple Watch Ultra.