Google, c'è un bug nascosto nel servizio di chiamate d'emergenza

Google ha recentemente rilasciato un aggiornamento significativo per la sua app Emergenze Personali, con l’obiettivo di affrontare il problema delle chiamate di emergenza accidentali. Questo bug è stato particolarmente evidente nei servizi d’emergenza canadesi e statunitensi, dove si è registrato un aumento delle chiamate non necessarie. In precedenza, per avviare una chiamata d’emergenza su un dispositivo Android, era sufficiente premere cinque volte il tasto di accensione, seguito da un countdown di cinque secondi. Questo meccanismo, sebbene semplice e intuitivo, ha portato a un numero considerevole di chiamate accidentali.

Google: il nuovo aggiornamento non funziona

L’aggiornamento dell’app introduce una nuova impostazione che modifica il modo in cui vengono avviate le azioni di emergenza. Ora, gli utenti devono premere cinque volte il tasto di spegnimento e successivamente toccare e tenere premuto per tre secondi un’area specifica sullo schermo per avviare la chiamata. Questo nuovo metodo è stato progettato per prevenire chiamate accidentali, richiedendo un’azione più deliberata da parte dell’utente.

Tuttavia, questa soluzione presenta un dilemma: mentre il nuovo meccanismo riduce la probabilità di chiamate accidentali, potrebbe anche rendere più difficile per gli utenti avviare rapidamente una chiamata d’emergenza in una situazione di reale pericolo, dove ogni secondo conta. È una questione delicata che pone in evidenza la sfida di bilanciare l’efficacia e la sicurezza in una funzione così critica come quella delle chiamate d’emergenza.

L’aggiornamento è attualmente disponibile sugli smartphone Pixel di Google e può essere attivato navigando nel percorso “Impostazioni > Sicurezza ed emergenza > SOS emergenze”. Oltre alla nuova opzione “Tocca e tieni premuto per avviare le azioni”, il menu offre anche le opzioni preesistenti, come l’avvio istantaneo della chiamata al numero di emergenza 112 e la possibilità di disattivare completamente la funzione SOS.

Per gli utenti dei dispositivi Pixel interessati a implementare questa nuova funzionalità, l’aggiornamento dell’app Emergenze Personali può essere scaricato direttamente dal Google Play Store. È importante notare che, sebbene questa funzione sia stata inizialmente rilasciata per i dispositivi Pixel, Google ha lasciato la decisione di implementarla anche ad altri produttori di smartphone Android.