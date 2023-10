Gli AirPods Pro 2 sono una vera avanguardia nell’ambito delle telecomunicazioni. In particolare, ad interessare al momento è soprattutto la loro modalità trasparenza. Questa funzione degli auricolari senza fili dell’Apple è particolarmente utile da utilizzare anche per questioni legate alla sicurezza.

La modalità trasparenza è nata con lo scopo di permettere ai suoni esterni di entrare negli auricolari, in modo da sentire l’ambiente circostante. Questa modalità è particolarmente utile quando si compie attività fisica all’aperto, o quando si va a fare jogging. Il motivo è facilmente intuibile, riuscendo ad ascoltare anche i suoni circostanti oltre alla musica, è possibile essere sempre consapevoli di quello che ci circonda. In questo modo è possibile capire se si sta avvicinando una macchina o se è in atto una possibile situazione di pericolo.

La modalità trasparenza degli AirPods pro 2

La nuova funzione degli auricolari senza fili è praticamente opposta a quella isolante. Infatti, mentre la prima, come abbiamo detto, permette ai suoni esterni di arrivare, la prima modalità isola completamente il campo sonoro. In questo modo i suoni circondanti non possono entrare e anche se questo dona agli utenti un’esperienza ineccepibile allo stesso tempo impedisce a chi usa le cuffie di sentire qualsiasi cosa che gli si trova intorno.

I nuovi AirPods 2 permettono di utilizzare un’ulteriore importante funzione, quella dell’audio adattivo. Questa modalità permette di regolare le impostazioni di controllo del rumore sulla base dell’ambiente circostante. Per passare da una modalità all’altra basta recarsi nelle “Impostazioni” di AirPods sull’app presente su tutti gli smartphone iPhone. In particolare, con la nuova versione di iOS 17 l’Apple ha anche introdotto una nuova modalità che permette agli auricolari di comprendere se si sta parlando con qualcuno, per effettuare lo switch automatico da una modalità all’altra e permettere agli utenti di ascoltare ciò che stanno dicendo gli interlocutori con chiarezza e senza alcun impedimento.

La modalità trasparente degli AirPods di Apple rappresenta un’innovazione notevole nel campo degli auricolari wireless. Permette agli utenti di rimanere connessi all’ambiente circostante mentre ascoltano la loro musica o mentre effettuano delle telefonate, il tutto combinando il meglio dei mondi acustico ed elettronico. Questa funzionalità non solo migliora la sicurezza e la consapevolezza, ma testimonia anche l’impegno di Apple nell’evoluzione continua dei suoi prodotti in risposta alle esigenze degli utenti.