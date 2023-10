Bitcoin - boom dei prezzi, tutto merito degli ETF

Il mercato delle criptovalute ha recentemente assistito a un fenomeno notevole, con il Bitcoin che ha superato la soglia dei 35.000 dollari per la prima volta da maggio 2022. Questo evento è avvenuto il 23 ottobre, quando il prezzo del Bitcoin è salito di oltre il 10%, passando da 31.000 a 34.000 dollari in meno di 24 ore. Poco dopo, ha raggiunto un picco di 35.300 dollari, stabilizzandosi poi a circa 34.550 dollari.

Bitcoin: un rialzo di questo tipo non si vedeva da tempo

Questo rialzo straordinario è avvenuto in un contesto di crescente interesse per le criptovalute, alimentato in parte dalle imminenti approvazioni degli Exchange Traded Fund (ETF) spot. Gli ETF sono strumenti finanziari che permettono agli investitori di acquistare una quota di un fondo che detiene asset come il Bitcoin, piuttosto che acquistare direttamente la criptovaluta. La prospettiva di approvazioni di ETF ha generato un aumento significativo dei volumi di trading nei mercati spot, con un incremento del 241% nel volume degli scambi spot, secondo i dati di CoinMarketCap.

Un altro fattore che ha contribuito all’impennata è stato lo sviluppo relativo all’ETF Bitcoin spot proposto da BlackRock, una delle più grandi società di gestione degli investimenti al mondo. Scott Johnson, un analista di mercato, ha rivelato che BlackRock ha ottenuto una specifica licenza “CUSIP” e potrebbe iniziare il processo di “seeding” del suo ETF spot con denaro contante già da questo mese. Il “seeding” è un processo iniziale che fornisce il capitale necessario per lanciare un ETF. Eric Balchunas, analista ETF senior di Bloomberg, ha confermato che questo è un segnale positivo per il lancio dell’ETF, anche se non necessariamente indica un investimento massiccio in Bitcoin da parte di BlackRock.

Oltre al Bitcoin, anche altre criptovalute hanno beneficiato di questo ambiente favorevole. Ethereum, ad esempio, ha visto la sua valuta nativa, Ether, crescere del 7%. Allo stesso modo, Solana ha registrato un aumento dell’11%, mentre Dogecoin e Cardano hanno guadagnato rispettivamente l’8% e il 5%. Questo rialzo generale ha suscitato stupore e curiosità sia tra gli osservatori del mercato che nella comunità delle criptovalute, con molti che si chiedono quali siano le forze trainanti dietro a questi movimenti.

Infine, è importante notare che questo rialzo non è un evento isolato, ma sembra essere il risultato di una tendenza più ampia. I dati di CoinShares indicano che gli investimenti in asset digitali hanno visto la quarta settimana consecutiva di afflussi, suggerendo un clima di ottimismo crescente nel mercato delle criptovalute. Tuttavia, come con qualsiasi investimento, è fondamentale procedere con cautela e fare le proprie ricerche prima di prendere decisioni finanziarie.