Le nuove offerte che ogni giorno Amazon mette effettivamente a disposizione dei consumatori di tutta Italia, riescono a catturare non poco l’attenzione di coloro che vogliono da sempre cercare di spendere il meno possibile. In questi giorni è disponibile una forte riduzione sul compressore ad aria portatile di Xiaomi, uno sconto addirittura di 15 euro sul prezzo originario di listino.

Il modello in promozione rappresenta la seconda versione del celebre compressore, una variante più aggiornata con la stessa batteria interna di 2000mAh, una potenza massima di 150PSI, ma una velocità di gonfiaggio migliorata rispetto al passato. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle situazioni in cui l’utente si potrebbe trovare, nello specifico si potranno gonfiare bici, auto, moto, scooter e palloni (grazie agli adattatori inclusi in confezione).

Ricevete oggi le offerte Amazon sul vostro smartphone, le potete avere solo con il nostro canale Telegram ufficiale, che trovate inserito qui.

Compressore Xiaomi in offerta su Amazon, ecco quanto costa

Un compressore essenziale per avere letteralmente sempre sotto controllo la pressione delle vostre gomme, grazie sopratutto ad un prezzo tutt’altro che elevato: oggi il prodotto può essere vostro a soli 44 euro, grazie al coupon che potete applicare in confezione, partendo dal listino attuale di 59 euro (aprite il link che trovate qui sotto).

Compralo su Amazon

A rendere l’esperienza ancora più piacevole ci pensano le 6 modalità di compressione, che includono anche il gonfiaggio di pneumatici per scooter elettrico (ed un adattatore completamente nuovo), ma sopratutto la presenza di una comoda torcia nella parte anteriore, che permette di illuminare alla perfezione l’area di lavoro.