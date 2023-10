Le schede SIM inventate negli anni Sessanta e poi affiancate ad un proprio numero telefonico a partire dagli inizi degli anni Novanta, sono parte della nostra quotidianità. Queste danno agli operatori telefonici la possibilità di associare diversi servizi, che possono essere gratuiti o a pagamento, a tutti i clienti che posseggono quel determinato numero telefonico. Ormai le conosciamo bene e non hanno di certo bisogno di presentazioni.

Eppure, quante volte abbiamo cambiato scheda SIM buttando quella precedente senza pensarci troppo? Ora, invece, potremmo pentirci delle nostre scelte passate. Pare infatti che molte delle vecchie schede SIM ora possa arrivare ad avere un valore piuttosto elevato. Il motivo non è da ricercare nel materiale con il quale sono realizzate, ma dal numero a cui sono associate. Come sappiamo ogni scheda è abbinata ad una particolare combinazione di numeri e pare che sia proprio questa a rendere alcune SIM particolarmente rare e valere quindi una fortuna.

La fortuna di possedere vecchie SIM

Basta fare una veloce ricerca su internet per scoprire quali sono i dettagli che maggiormente attirano gli appassionati. Ci sono tantissimi gruppi su Facebook e canali YouTube che ne parlano. Inoltre, eBay è ricca di aste ed inserzioni che possono fornirci parecchi dettagli interessanti. Infatti, seguire le aste online può dare la possibilità di comprendere quali sono le tendenze del momento, quali sono i modelli che maggiormente interessano i collezionisti e guidarci nella ricerca delle SIM più desiderate.

Ciò che si evince principalmente è che la sequenza di numeri “fortunata” deve essere formata da numeri uguali, con ridondanze particolare, date famose o palindromi. Inoltre, bisogna ricercare sequenze crescenti o decrescenti oppure quelle che contengono numeri “rappresentativi” come quelle contenenti il numero spirituale 666 oppure 888 che rappresenta Gesù.

Alcune schede TIM e Vodafone possono valere da 300 euro fino ad arrivare anche a 1000 o 2000 euro. In questi casi la sequenza di numeri che frutta maggiormente è definita Gold Number o anche Top Number. Bisogna però essere attenti e lungimiranti. È importante, infatti scegliere il momento migliore per poter vendere la propria SIM fortunata. Su eBay ad esempio alcuni modelli, venduti nel momento giusto, possono arrivare a valere anche 8000 e 14 mila euro. Una SIM, in Gran Bretagna, è stata venduta a 20mila sterline, ovvero circa 22 mila euro. Mentre all’Asian Art di Milano, qualche anno fa, è stata venduta una SIM con il numero x 888888888. La scheda, presentata ai collezionisti in un cellulare d’oro con il numero 8 stampato sul retro, ha attirato l’attenzione di molti. La cifra di vendita non è nota, ma è facile immaginare che si parli una cifra decisamente alta.

Con l’avanzare della tecnologia presto le SIM card potrebbero diventare obsolete e questo potrebbe renderle ancora più rare. Quindi, conservare le proprie SIM associate a numeri particolari potrebbe essere una buona idea di investimento per il futuro.