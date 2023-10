E’ oramai una lotta serrata quella che contrappone Telegram a WhatsApp. Le due piattaforme di messaggistica istantanea si scontrano a suon di grandi novità e di aggiornamenti continui con gli sviluppatori della chat blu che sperano in quello che sarebbe un sorpasso sul servizio di casa Meta.

Telegram, contro WhatsApp in campo questa novità social

L’obiettivo del sorpasso in termini di popolarità e consenso da parte del pubblico si potrebbe materializzare per Telegram grazie al lancio di una novità davvero importante in queste ultime settimane. Dopo essere apparse sui principali social e poi persino sulla stessa WhatsApp, anche Telegram fa il grande passo e lancia le sue Storie.

Gli utenti della piattaforma blu, proprio come già possibile su Instagram, Facebook e WhatsApp, avranno la possibilità di condividere foto istantanee con i contatti della loro rubrica. Al tempo stesso gli utenti potranno anche postare video di breve durata.

Gli utenti che guardano le Storie su Telegram avranno poi la possibilità di commentare i post ed i contenuti di amici e contatti della rubrica. I commenti potranno essere propedeutici per far partire delle vere e proprie conversazioni. Questo aggiornamento delle Storie su Telegram è presente già su iPhone di ultima generazione e su smartphone Android. Gli utenti potranno usare le Storie per i profili privati, ma non ancora per i canali e gruppi.

Oltre a WhatsApp, attraverso questa novità anche la chat blu cerca sempre di più una spinta social, per rivaleggiare a tutto tondo anche con Facebook e Instagram in primis.