Le radiazioni emesse dai nostri smartphone sono una preoccupazione sempre più diffusa nella società moderna. Sebbene non esistano conferme dal campo scientifico della loro incidenza sul nostro organismo, alcuni esperti sconsigliano l’acquisto o l’uso smodato di alcuni modelli.

La loro pericolosità non è stata accertata, anche se qualche medico crede che vi sia una correlazione tra i tumori e queste radiazioni. Le radiazioni degli smartphone sono diverse da quelle delle radiografie, perché non sono ionizzate e quindi meno dannose. Esiste però un indice particolare che ci consente di evitare i modelli che ne emettono una quantità maggiore.

I modelli che emettono più radiazioni

L’indice SAR (Specific Absorption Rate) è un valore che misura la quantità di energia a microonde assorbita dal nostro corpo durante l’utilizzo del telefono. Alcuni modelli possono avere un indice SAR più elevato rispetto ad altri, il che significa che emettono maggiori quantità di radiazioni. L’Europa, per offrire una maggiore tutela, ha indicato come massimo valore SAR 2 w/Kg, ma non è una legge assoluta, sta ai governi decidere come muoversi.

Ne è un esempio palese il recente episodio dell’iPhone 12, il cui livello supera di molto l’indice massimo. La sua vendita, per tale ragione, è stata bloccata in Francia. La Apple, per continuare a vendere il modello, ha dovuto modificarne le componenti affinché entrassero nei canoni. Tuttavia, questa modifica è riferita esclusivamente ai cellulari venduti sul territorio francese.

Altri modelli potenzialmente pericolosi che i molti hanno acquistato negli anni sono l’iPhone 7, l’HTC U12 Life e il Motorola Moto G6 Plus. D’altra parte, tra i modelli meno dannosi abbiamo ad esempio l’iPhone X, il Samsung Galaxy S8 e il Google Pixel 3.