Whatsapp, tra 5 giorni questi dispositivi dovranno salutarla per sempre

Meta, la società madre di WhatsApp, ha annunciato che a partire dal 24 ottobre 2023, la popolare applicazione di messaggistica non sarà più supportata su dispositivi Android con versioni del sistema operativo precedenti alla 5.0. Questa decisione rappresenta un passo significativo nella strategia di aggiornamento e manutenzione del software, poiché esclude una serie di dispositivi più datati dal poter utilizzare l’applicazione.

Whatsapp: quali sono i dispositivi coinvolti?

Fino a questo annuncio, WhatsApp era compatibile con Android 4.1 e versioni successive, iPhone con iOS 12 e versioni successive, e anche con KaiOS 2.5.0 e versioni successive, che includono dispositivi come JioPhone e JioPhone 2. Tuttavia, la nuova politica di supporto lascerà fuori alcuni dispositivi Android noti, come il Samsung Galaxy S4 e il Galaxy Note 3. Al contrario, i dispositivi più recenti come il Galaxy S5 e il Galaxy Note 4 continueranno a essere supportati, grazie agli aggiornamenti ufficiali a Android 6.

La motivazione dietro questa decisione è stata chiaramente delineata da WhatsApp. Secondo la società, dispositivi e software sono in continua evoluzione e, di conseguenza, è necessario rivedere periodicamente i sistemi operativi supportati. Questa revisione è condotta annualmente e si basa su una serie di fattori, tra cui l’anzianità del dispositivo, il numero di utenti che lo utilizzano e le sue capacità di sicurezza. In particolare, i dispositivi più vecchi spesso non ricevono gli aggiornamenti di sicurezza più recenti e potrebbero non avere le funzionalità necessarie per eseguire l’applicazione in modo ottimale.

Questa mossa da parte di WhatsApp è in linea con le pratiche comuni nel settore tecnologico, dove il supporto per hardware e software più vecchi viene gradualmente ritirato per concentrare risorse e sforzi su piattaforme più moderne e sicure. È un equilibrio delicato tra la necessità di fornire un servizio di alta qualità e la responsabilità di garantire la sicurezza degli utenti. Inoltre, ritirare il supporto per dispositivi più vecchi può anche essere visto come un incentivo per gli utenti a passare a hardware più recenti, che offrono migliori prestazioni e funzionalità aggiuntive.

Ad ogni modo, è importante notare che questa decisione potrebbe avere implicazioni per gli utenti che non hanno la possibilità o la volontà di aggiornare i loro dispositivi. Essi si troveranno di fronte alla scelta di rimanere con un dispositivo non più supportato, con tutti i rischi per la sicurezza che ciò comporta, o di investire in un nuovo dispositivo compatibile con le versioni più recenti del software. In ogni caso, la decisione di WhatsApp è un segnale chiaro dell’importanza che la società attribuisce all’innovazione continua e alla sicurezza dei suoi utenti.