Grazie al Threat Analysis Group (TAG) è stato possibile effettuare tale scoperta. Questa è di notevole importanza e potrebbe salvare tantissimi utenti dalle grinfie dei malfattori, soprattutto contando che Windows 11 supporta soltanto i file RAR in maniera nativa portando molti a scaricare WinRar. Gli hacker sfruttano il programma WinRAR per riuscire ad inserire codice malevolo che si attiva nel momento in cui l’utente apre un File PNG. Tale vulnerabilità era stata già usata in passato per accedere agli account per l’investimento in criptovalute.