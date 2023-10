Come sappiamo Netflix da un po’ di tempo sta cercando di ampliare il proprio servizio con una serie di proposte che non riguardano solo lo streaming di film e serie tv.

L’azienda di streaming ha intensificando il suo ingresso nel mondo dei videogiochi. Anche se Netflix, fino ad ora, si è sempre concentrato sui giochi su mobile, sembra ora intenzionato ad ampliare il proprio catalogo introducendo dei titoli di fascia più alta. Tra questi titoli sembra che rientri anche uno dei capitoli di GTA.

Sembra dunque che Netflix stia seguendo le orme di Xbox Game Pass introducendo una serie di novità, gratuite e non, per tutti i suoi abbonati.

Netflix e i videogiochi

Gli ultimi acquisti da parte dell’azienda di streaming riguardano proprio l’acquisto di videogiochi, così da ampliare i titoli tra quelli che si basano su film e programmi televisivi popolari, ma non solo. Secondo GamesRadar Netflix sarebbe interessato ad acquistare uno dei giochi più noti e amati dagli appassionati: Grand Theft Auto.

Non è ancora noto quale capitolo della serie verrà acquistato da Netflix, ma sembra che la decisione sia ormai stata presa. Infatti, secondo il Wall Street Journal l’azienda sta già prendendo provvedimenti per espandersi in quel settore di giochi che possono essere trasmessi in streaming da TV o da PC.

Ma c’è di più secondo fonti non citate sembra che Netflix non sia semplicemente intenzionato ad acquistare un capitolo ancora non ben identificato del gioco, ma che piuttosto sia in trattativa per rilasciare un nuovo capitolo della serie GTA, tramite un accordo di licenza. La questione però è ancora nebulosa e non è certo se quindi si faccia riferimento ad un capitolo nuovo oppure uno già uscito su altre piattaforme.

Ad ogni modo Netflix ha comunque previsto di rilasciare entro il 2023 circa 16 giochi, al momento in sviluppo presso i propri studi interni e con 70 partner esterni.

Quindi gli appassionati di videogame possono stare tranquilli, ci sono parecchie novità in arrivo per soddisfare il proprio interesse. Possiamo solo aspettare il rilascio di nuove informazioni per capire come procederanno le cose. Nel frattempo, è possibile approfittare dei giochi già presenti sulla piattaforma.