Una nuova pericolosa truffa è sbarcata ufficialmente in rete, iniziando sin da subito a mietere più vittime di quanto si fosse mai pensato, andando a svuotare il conto corrente di numerosi utenti appartenenti alla regione Campania, essendo il messaggio ricevuto strettamente legato alla suddetta area.

Come ben sapete nell’ultimo periodo in Campania si sono registrati diversi terremoti, ed in seguito all’ultimo microsisma registrato (ha raggiunto un magnitudo pari a 1.4), molti hanno iniziato a temere una possibile eruzione da parte del Vesuvio (sebbene comunque gli esperti abbiano scartato tale ipotesi). E’ bastato anche il benchè minimo dubbio per far scattare le prime truffe ai danni del cittadino.

Truffa pericolosa, ecco come vi svuotano il conto corrente

La truffa è stata scoperta da d3lab, un team di ricercatori del nostro paese, pronto a svelare l’esistenza di un sito internet con una grafica molto simile al sistema di allerta nazionale, l’IT-ALERT che entrerà in vigore nel prossimo anno, e del quale abbiamo sentito i test nell’ultimo periodo. I malviventi andrebbero infatti ad inviare una notifica con la stessa grafica, all’interno della quale si trova un messaggio che parla di una imminente eruzione del Vesuvio, coloro che procedono nell’apertura andranno ad installare una applicazione fittizia al cui interno si trova un malware pericolosissimo, capace di auto-installarsi in background nella memoria dello smartphone, per poi rubare le credenziali di accesso ai vari siti e leggere tutto quanto gli stessi utenti vanno effettivamente a digitare.

Il consiglio è sempre il solito, prestate molta attenzione a ciò che cliccate e alle notifiche che ricevete.