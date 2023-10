Su Whatsapp sta circolando una truffa molto pericolosa. I malviventi propongono agli sfortunati utenti un lavoro meraviglioso e molto remunerativo, ma poi svuotano loro i conti bancari. Seppur non sia la prima volta che questo tipo di inganno diviene molto diffuso, la speranza di cambiare vita, e talvolta l’inesperienza, giocano in favore dei truffatori.

Dall’Europa è arrivata fino all’Italia e sta colpendo con un modus operandi molto semplice. Nel messaggio parlano di una posizione importante, ma cambiano soggetto di volta in volta. Non fidatevi! La prima cosa che sicuramente vi farà scattare in allerta è che il messaggio è scritto in inglese e non nella nostra lingua.

Truffa proposta di lavoro su WhatsApp

Nel caso in cui si cadesse nel sotterfugio, il malfattore farà in modo che rispondiate in maniera affermativa a delle domande, accettando una proposta troppo allettante per essere rifiutata. Ma proprio questo dovrebbe darvi una svegliata: aziende importanti che vi pagano 1200/2000 euro per un lavoro di 4 giorni, e non richiedendo conoscenze, NON ESISTONO. Soprattutto, poi, non vi contatterebbero su Whatsapp.

Il gioco, inoltre, prevede che effettuiate delle operazioni con il PC, come l’investimento dei vostri soldi in criptovalute. L’investimento è ovviamente fasullo e tutti i vostri risparmi finirebbero nelle mani dei truffatori. Alcuni potrebbero addirittura far passare un po’ di tempo, guadagnando pian piano la vostra fiducia per poi colpirvi alle spalle. Le autorità hanno messo in guardia tutti gli utenti da queste offerte fasulle e hanno dato anche altri consigli per evitarne la diffusione. Nel caso in cui vi arrivasse un messaggio del genere non dovete rispondere, bloccate il numero e segnalatelo. Avvisate anche coloro che sapete potrebbero essere facilmente ingannati. Con molta probabilità, a causa del successo, presto il testo potrebbe essere tradotto in italiano.

Molti di voi potrebbero pensare “come si fa a crederci”, ma in un presente fatto di rincari e data la grande fatica per sostenere le spese di ogni mese si diviene ciechi di fronte la realtà.