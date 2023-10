I correntisti delle principali banche italiane restano pesantemente esposti al pericolo delle truffe online. Nel corso di queste ultime settimane si sono impennate le segnalazioni contro hacker e malintenzionati della rete, rei di voler mettere le loro mani sui soldi dei risparmiatori. Tra le denunce, molte sono giunte dai clienti di Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, la mossa degli hacker contro i clienti

La strategia su cui puntano gli hacker è ben consolidata nel corso del tempo. I cybercriminali inviano in primo luogo una serie di mail ed SMS fasulli con la firma di Intesa Sanpaolo a tutti i correntisti. Queste comunicazioni hanno per oggetto l’eventuale chiusura unilaterale del conto o anche l’accredito di ingenti somme di denaro.

L’oggetto della comunicazione è quindi di grande impatto ed è strategico per spingere gli utenti a cliccare su link in allegato a tali messaggi per accedere ad eventuali ed ulteriori informazioni. Cliccando sul link però gli utenti si espongono a grandi pericoli. Costoro vengono infatti reindirizzati su portali pericolosi, la cui interfaccia grafica ricorda da vicino quella del sito ufficiale di Intesa Sanpaolo.

Coloro che si accreditano con le loro credenziali home banking su questi portali possono incorrere in numerosi rischi. In prima istanza vi è il potenziale pericolo per l’attivazione servizi a pagamento sui profili TIM, Vodafone e WindTre. Nettamente peggiore però è lo scenario legato ad un furto, anche consistente, di risparmi sui conti Intesa Sanpaolo. Da non sottovalutare poi il pericolo di furti d’identità online e la conseguente creazione di false identità virtuali.