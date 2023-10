Very Mobile sorprende sempre con la sua vasta proposta di offerte. In questi ultimi giorni, però, l’operatore virtuale ha sganciato una vera e propria bomba. L’operatore ha infatti reso disponibile una nuova super offerta che include ben 100 GB per navigare ad un prezzo assurdo di appena 5 euro al mese. Si tratta dell’offerta mobile denominata Very Esclusiva 4,99 euro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Esclusiva 4,99 euro, la nuova super offerta di Very Mobile con 100 GB

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha nuovamente stupito tutti con la sua nuova super offerta mobile imperdibile. Come già detto in apertura, stiamo parlando della nuova offerta mobile denominata Very Esclusiva 4,99 euro. Quest’ultima è davvero sorprendente. Ad un prezzo di appena 4,99 euro al mese, infatti, gli utenti avranno accesso a ben 100 GB di traffico dati.

Questi ultimi saranno validi per navigare con connettività 4G su rete WindTre con una velocità massima di 30 mbps in download e in upload. Nell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Come segnalato dai colleghi di Mondomobileweb.it, la nuova offerta di Very Mobile è per il momento riservata ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da specifici operatori, ovvero: Iliad, Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, UnoMobile, Vianova e WithU.