Ci sono sempre numerose sorprese per tutti gli utenti di Iliad. Il provider arancione resta tra i più convenienti sul fronte della telefonia mobile in Italia, grazie ad una politica commerciale oramai divenuta riconoscibile per chiunque. Iliad punta ancora sui prezzi low cost, rilanciando a listino la sua tariffa principale: la Giga 150.

Iliad, la tariffa da 150 Giga con il 5G a costo zero

Gli abbonati che scelgono questa promozione avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutte le utenze fisse e mobili in Italia, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 150 Giga per navigare in rete. Il prezzo per il rinnovo della promozione sarà di soli 9,99 euro. Gli utenti dovranno aggiungere esclusivamente un extra una tantum per attivare la SIM, la cui quota è pari sempre a 9,99 euro.

Tra i grandi vantaggi che Iliad assicura a tutti gli abbonati con le sue ricaricabili vi è anche un servizio molto importante che viene messo sul piatto completamente a costo zero: la tecnologia 5G. In controtendenza con quelle che sono le politiche commerciali di tutti gli altri provider, Iliad non chiede alcun extra ai clienti che desiderano navigare con le reti internet di ultima generazione.

Oltre al vantaggio del costo, Iliad sempre sul 5G può offrire garanzie anche in termini di investimenti a medio termine, con l’obiettivo reale di incrementare la copertura delle reti sul suolo nazionale. La copertura totale del territorio con le sue reti 5G dovrebbe essere realtà già entro la fine dell’anno o l’inizio del prossimo 2024.