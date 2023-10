Robot aspirapolvere in vendita a soli 80 euro su Amazon, non si tratta di una fake news, ma della realtà con la quale gli utenti si possono effettivamente scontrare nel momento in cui dovessero decidere di completare l’acquisto sul noto sito di e-commerce.

Il modello in promozione è marchiato Lefant, è un robot aspirapolvere classico, con possibilità di controllo solo tramite il pulsante posizionato sulla parte superiore, in grado di raggiungere una potenza massima di 2200Pa, utilissima per tutti coloro che hanno animali in casa, grazie anche alla spazzola anti-groviglio posizionata inferiormente.

Se premete questo link avrete codici sconto Amazon in regalo gratis ed un lungo elenco di offerte molto speciali.

Robot aspirapolvere Lefant, il prezzo è da urlo

Il prezzo di listino è di 204 euro, ma oggi è possibile approfittare di una promozione doppia, infatti gli utenti possono prima di tutto applicare il coupon presente in pagina, vedendo ridurre di 90 euro la spesa finale, e poi decidere di applicare nuovamente la stringa NBAC36LA, per riuscire a spendere solamente 89 euro (tramite il link sottostante).

Compralo su Amazon

Un’occasione davvero molto speciale per mettere le mani su un prodotto che ha una autonomia che si aggira attorno ai 120 minuti, che può essere tranquillamente controllato dal proprio smartphone, approfittando anche della compatibilità con gli assistenti vocali, come Amazon Alexa e Google Assistant, nonché comunque un design che l’ha reso più sottile della media degli altri device disponibili sul mercato.

L’M210P di Lefant è uno dei migliori in circolazione in tale fascia di prezzo, lo testimoniano anche le 15’302 recensioni disponibili con punteggio medio di 4,6/5, forte segnale dell’apprezzamento da parte della community.