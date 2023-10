Proseguono le grandi manovre di Iliad sul piano commerciale in questa stagione autunnale. Il provider francese rilancia la sua offerta commerciale in queste settimane, mettendo a disposizione di tutti gli abbonati la sua proposta storica: la Giga 150.

Iliad, il 5G è sempre più presente ma il 3G è ai saluti

Grazie alla Giga 150 i clienti potranno affidarsi ad una soluzione di tutto vantaggio sul fronte della telefonia mobile, una soluzione che prevede un costo mensile pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. Nel ticket dei consumi gli utenti potranno beneficiare di chiamate ed SMS no limits verso tutti e di 150 Giga per la navigazione internet, anche con una serie di ulteriori bonus extra.

Iliad, infatti, oltre ai consumi illimitati assicura agli abbonati anche la tecnologia 5G. A differenza di altri provider attivi in Italia, grazie all’operatore francese la navigazione in internet con le reti più prestazionali è completamente a costo zero.

Nel corso delle settimane a venire, Iliad sarà al lavoro per migliorare le sue infrastrutture utili alle linee 5G. Il provider punta ad estendere sempre di più la copertura capillare del territorio con le sue reti di ultima generazione, ma questo per gli abbonati comporterà gioco forza una rinuncia sul fronte dei servizi.

Per massimizzare gli investimenti tecnologici sulle sue priorità anche il provider francese, in linea con TIM o Vodafone, ha dato il via al suo processo di eliminazione del 3G. La dismissione totale del 3G sarà effettiva una volta che tutto il territorio nazionale sarà raggiunto almeno dalle linee 4G.