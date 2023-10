Unieuro è pronta a far tornare la luce negli occhi di tutti gli utenti che oggi stavano aspettando il momento giusto per acquistare la tecnologia, mettendo giustappunto sul piatto una campagna promozionale davvero più unica che rara, con la quale è facile pensare di accedere ai migliori sconti del momento.

Il volantino, di cui vi parleremo direttamente nel nostro articolo, è da ritenersi attivo praticamente ovunque in Italia, con la possibilità comunque di scoprire quali sono i prezzi più bassi disponibili oggi, in esclusiva grazie anche alla piena disponibilità della medesima campagna promozionale sul sito ufficiale dell’azienda, dove è prevista la consegna a domicilio gratuita, solo per gli ordini che hanno un valore effettivo superiore ai 49 euro.

Unieuro da sogno con le nuove offerte del momento

E’ arrivato il momento di cambiare il vostro televisore, sopratutto con l’avvento del DVB-T2 a partire del 2024, ed in questo caso corre in vostro aiuto direttamente Unieuro, con la possibilità di ricevere un rimborso del valore massimo di 300 euro, solo nel momento in cui si acquistasse un nuovo modello da almeno 349 euro, ed in cambio si consegnasse un dispositivo da “rottamare”.

Non mancano ugualmente all’appello ottime offerte legate al mondo della telefonia mobile, come samsung Galaxy Z Flip5, disponibile a 1199 euro, ma anche un più economico, ed ugualmente performante, Galaxy S23, che oggi presenta un costo finale di soli 749 euro. Per il resto si possono trovare ottime occasioni per risparmiare direttamente qui, o nelle pagine che sono state inserite poco sotto.