Non c’è pace questo mese per i tifosi che sono ancora in attesa dell’esito delle trattative per la distribuzione dei diritti inerenti alla trasmissione delle partite di Serie A. Dopo giorni di dibattiti senza risultati concreti, la formazione di un canale ufficiale della Lega diviene un’opzione sempre più papabile.

Sul banco delle negoziazione, le proposte sono arrivate a 800.000€, una cifra parecchio inferiore rispetto all’1 milione di euro desiderato dai capi della Lega Serie A. La decisione è stata, quindi, ancora una volta rimandata e questo ha portato il presidente Casini a discutere concretamente del futuro canale.

Le offerte possibili del Canale Serie A

Qualche giorno fa erano anche spuntati sul web i possibili costi degli abbonamenti per il canale della Serie A. Secondo le fonti, questi dovrebbero partire da una base di 20 € al mese, fino ad arrivare al pacchetto Platinum che dovrebbe invece costare 30 €. L’abbonamento Premium permetterebbe ai tifosi di visionare i contenuti anche su due dispositivi.

Poche ore fa è giunta la notizia di una seconda via che potrebbe portare all’opzione pay per view. Questa seguirebbe la stessa linea sperimentata in passato da Mediaset Premium e poi rilanciata più di recente con il box di DAZN. Gli utenti in questo caso potrebbero acquistare soltanto la sfida che più gli interessa. Non si esclude neanche la possibilità della creazione di offerte riguardanti soltanto le proprie squadre del cuore.

Si è parlato anche di una terza formula che invece dovrebbe presentare una specie di credito ricaricabile sul proprio account, che andrebbe a diminuire ogni volta che si acquista una partita. In questo modo si darebbe largo spazio decisionale agli utenti, senza però “costringerli” a comperare un servizio che non utilizzerebbero totalmente. Ovviamente queste sono soltanto teorie che potrebbero finire nel dimenticatoio nel caso in cui le trattative con i broadcaster abbiano esito positivo. La risposta definitiva dovrebbe arrivare fra qualche giorno. Intanto gli scontri tra le squadre continuano sulle piattaforme Sky e DAZN.