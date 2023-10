Acer, ufficiali i nuovi Chromebook Plus: dettagli e prezzi

Acer ufficializza due nuovi Chromebook Plus, portatili che si affidano interamente a Chrome OS, nell’idea comunque di proporre un livello di prestazioni più elevato, rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati per prodotti di questo tipo, con performance migliorate, una maggiore attenzione alle richieste degli utenti, e prezzi comunque adeguati. Scopriamoli assieme.

I loro nomi sono Acer Chromebook Plus 515 e Acer Chromebook Plus 514, alla base si trova la produttività e l’intenzione di favorire l’espressione della creatività dell’utente finale, grazie alla presenza di Adobe Photoshop e Adobe Express, per semplificare l’editing foto, con la possibilità di sfruttare Photoshop Web ed il piano Adobe Express Premium, per un periodo di 3 mesi gratis. Tutte le funzioni integrate garantiscono un più rapido accesso alle varie funzionalità, dimostrandosi più intuitive ed alla portata di tutti.

Tutto questo sarebbe superfluo se alla base non si trovassero le giuste specifiche tecniche, infatti entrambi hanno RAM LPDDR5X (da un minimo di 8GB fino a 16GB), che risulta essere abbinata a 256GB di SSD per il Chromebook Plus 514, mentre si sale a 512GB per il Plus 515. La connettività è rapidissima e di nuova generazione, con la presenza di WiFi 6E e bluetooth 5.1, senza dimenticarsi di quella fisica con USB type-C e HDMI. Possono tranquillamente gestire le videoconferenze, grazie alla webcam a 1080p con riduzione del rumore temporale, ed un otturatore fisico che riesce a garantire una maggiore privacy e protezione generale.

Acer Chromebook Plus 515

Acer Chromebook Plus 515 è caratterizzato, oltre che da ChromeOS, anche da processore Intel Core di 13esima (o 12esima) generazione, una buonissima batteria a ricarica rapida che garantisce una autonomia fino a 10 ore continuative, un ampio display da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD (1820 x 1080 pixel), tecnologia IPS LCD, angoli di visualizzazione molto ampi (disponibile anche in versione touchscreen), protezione dal riflesso con rivestimento specifico e buon dettaglio generale. Il modello è acquistabile da questo mese ad un prezzo che parte da soli 499 euro.

Acer Chromebook Plus 514

Il modello più economico ha processore AMD Ryzen 5 7250 C-Series, con scheda grafica integrata AMD RDNA 2, un ampio display WUXGA da 14 pollici, che offre un rapporto di aspetto 16:10, risoluzione 1920 x 1200 pixel, con rivestimento antiriflesso, tecnologia IPS, angoli di visualizzazione molto ampi (come prima anche touchscreen), una batteria fino a 12 ore di autonomia e ricarica rapida supportata.

Entrambi i modelli hanno certificazione di resistenza agli standard militari MIL-STD 810H, una tastiera retroilluminata ed il touchpad OceanGlass, con il pieno supporto alla missione Earthion dell’azienda. ChromeBook Plus 514 può essere acquistato da Ottobre ad un prezzo di partenza di 479 euro.