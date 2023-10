WhatsApp da anni lavora incessantemente per garantire la sicurezza del proprio sistema al fine di tutelare la privacy degli utenti. Proprio per questo motivo l’app di messaggistica ha inserito molteplici attività limitate. Ovviamente è necessario e giusto tutelare la privacy degli utenti, ed impedire così ad ogni malintenzionato di accedere a dati riservati, ma alcune di queste funzioni limitate potrebbero essere particolarmente utili per gli utenti stessi. Tra queste spicca, ad esempio, la possibilità di utilizzare WhatsApp su più dispositivi

Dopo che molti utenti hanno contestato questo limite, WhatsApp ha disposto la possibilità di utilizzare il suo sistema su più device in versione beta, con un solo account. Ma anche in questo caso ci sono forti limitazioni. Dunque, sono in molti che ancora si chiedono se è possibile utilizzare l’applicazione su un sistema differente mantenendo un solo account ed evitando che il proprio accesso decada. Beh, a quanto pare, un nuovo trucchetto può rendere possibile tutto questo. Vediamo di cosa si tratta.

Il nuovo trucco di WhatsApp

È capitato a tutti, almeno una volta, di dover traferire dei dati da un telefono vecchio ad uno nuovo, di dover attivare WhatsApp e ritrovarsi con il sistema che una volta installato su quello nuovo chiude l’accesso a quello vecchio. Questa è una condizione al quanto spiacevole, poiché può comportare la perdita di chat e immagini e preclude la possibilità di passare dei dati.

Per evitare tutto questo c’è un veloce trucco che può aiutarvi. Per poter collegare un nuovo dispositivo senza perdere l’accesso all’app è necessario andare su WhatsApp e premere sui tre puntini in alto a destra che vi daranno accesso alle “Impostazioni” del vostro account. Successivamente bisogna pigiare su “Dispositivi collegati”. A questo punto, dobbiamo recarci sul nostro motore di ricerca sul nuovo dispositivo e cercare WhatsApp. Ora basta inquadrare il QR presente sul nuovo dispositivo e completare la procedura come indicato sul nostro vecchio smartphone dopo aver pigiato sull’icona “Collega dispositivo”. Questo trucco può essere utile anche per chi detiene un account business e in questo modo può rispondere a tutti i clienti chiedendo l’aiuto di terzi di fiducia.

Bisogna però fare attenzione, se si lascia il dispositivo principale inattivo troppo a lungo questo viene disconnesso, sempre per mantenere un elevato livello di protezione privacy.

C’è un altro trucco che può aiutarci in tal senso. Attraverso la generazione di un codice attuale si permette di validare l’accesso come se fosse “monouso”. Anche in questo caso però la durate del dispositivo “extra” è limitata e dopo l’uso il sistema procede con la disconnessione.

Resta purtroppo il vincolo che non permette collegamenti tra iPhone e Android. In questo particolare caso, dove si cerca di effettuare l’accesso da sistemi differenti, è obbligatorio procedere usando iPhone come dispositivo principale e collegare ad esso Android e non viceversa.