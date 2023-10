WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa e scaricata al mondo. Essa, nel suo settore, non conosce rivali, in grado persino di superare i risultati di Telegram.

Tuttavia, oltre alla qualità dei servizi offerti ed alle ottime prestazioni garantite, un punto di forza di WhatsApp è sicuramente il fatto che l’app sia in continuo aggiornamento. Ogni settimana sembra, infatti, venga aggiunta una nuova funzione.

A tal proposito, può capitare di non essere sempre in pari con le ultime novità del momento. Per questa ragione, vi presentiamo quattro funzione segrete di WhatsApp che non tutti conoscono e che, probabilmente, nemmeno voi.

WhatsApp: alcuni segreti che (probabilmente) non conosci