La piattaforma Amazon sta proponendo un prodotto che vi aiuterà nelle pulizie della vostra casa. Stiamo parlando di un robot aspirapolvere che dispone anche di moltissime altre funzioni.

Alcune di queste sono lavaggio, stazione di pulizia multifunzionale, autopulizia. Stiamo parlando di Ecovacs Deebot X1 Omni. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Ecovacs Deebot X1 Omni in super offerta

Oggi parliamo di uno straordinario robot per la pulizia della casa che fa tutto da solo. Non solo aspira la polvere e lava i pavimenti in modo impeccabile evitando in maniera intelligente tutti gli ostacoli, ma con la sua stazione OMNI si svuota e si lava in modo completamente autonomo, senza che l’utente debba muovere un dito.

Parliamo di un robot top di gamma in tutti gli aspetti che può vantare una potenza di aspirazione di 5.000 Pa e un’elevatissima efficacia del sistema di lavaggio dei pavimenti, denominato OZMO Turbo 2.0, il quale con la sua coppia di pannetti circolari garantisce fino a 180 giri al minuto e una pressione di 6N per la facile rimozione anche delle macchie più ostinate.

Potete installare anche l’applicazione di Ecovacs, con la quale sarà possibile gestire, far partire o terminare la pulizia. In alcuni casi viene richiesto di connettere lo smartphone alla rete Wi-Fi generata dal robot. Grazie al sistema AIVI 3D, all’intelligenza artificiale a bordo di ECOVACS DEEBOT X1 OMNI e alla telecamera RGB con tecnologia Autopilot, verranno riconosciuti ed evitati tutti i principali ostacoli. Per scoprire tutti gli altri dettagli, visitate questo link. Il prezzo è di soli 898.57 euro invece di 1420 euro.