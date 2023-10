Lidl, gli amanti della pizza impazziranno per questa offerta

Immaginate di poter deliziare i vostri ospiti con una varietà di pizze, da quella classica Margherita a una più audace pizza ai frutti di mare, il tutto senza dover aspettare che una pizza sia pronta per infornare la successiva. Ebbene, l’accessorio in promozione da Lidl vi cambierà la vita!

Lidl: come preparare una pizza in pochissimo tempo

Lidl, la catena di discount tedesca conosciuta per la sua vasta gamma di prodotti di alta qualità a prezzi accessibili, ha introdotto questo set di cottura per pizza che sta già facendo impazzire gli appassionati di cucina. Il kit è composto da un forno e un set di lastre da 29 centimetri con rivestimento antiaderente, ideali per cuocere qualsiasi tipo di pizza, dalle più tradizionali a quelle gourmet.

Ma non è tutto. Lidl ha pensato anche agli ingredienti. L’impasto per pizza è disponibile a soli 88 centesimi, mentre una confezione di passata di pomodoro costa appena 45 centesimi. E se pensate che preparare quattro pizze possa essere dispendioso, vi sbagliate. Con questi prezzi, potrete sfornare pizze per tutta la famiglia senza svuotare il portafoglio.

Ora, pensate alle infinite possibilità culinarie che si aprono. Potreste preparare una pizza Margherita, una Capricciosa, una Diavola e perché no, una pizza dolce con Nutella e frutta fresca, il tutto in una sola sessione di cottura. Il kit è così versatile che potrete sperimentare con una varietà di ingredienti e sapori, soddisfacendo così i gusti di tutti.

E la ciliegina sulla torta? Questo straordinario set di cottura per pizza è disponibile al modico prezzo di 9,99 euro. Sì, avete letto bene. Meno di 10 euro per trasformare la vostra cucina in una vera e propria pizzeria. È un’offerta che non potete assolutamente perdere se siete degli amanti della pizza e della buona cucina. In questo caso, non cercate oltre. Con il set di cottura per pizza di Lidl, potrete portare la vostra passione per la pizza a un livello completamente nuovo. E ricordate, la pizza è sempre una buona idea, specialmente quando potete prepararne quattro diverse in una sola volta!