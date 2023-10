Nel corso della vostra vita vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in un momento della giornata nel quale la connessione del dispositivo mobile è ballerina, a volte bloccata e non riuscite a capire come risolverla, domandandovi più che altro se il problema fosse vostro o dell’operatore? ebbene dovete sapere che esiste una soluzione al tutto, ed è più rapida di quello che pensiate.

Il suo nome è Downdetector, si tratta di un servizio internet completamente gratuito, che non richiede registrazione e permette l’accesso da qualsiasi browser, sia mobile che desktop. E’ un raccoglitore di segnalazioni, ovvero un sito al quale la community invia segnalazioni di disservizi del proprio operatore telefonico, mettendole così a disposizione di tutti gli altri, in tal modo è facile capire e comprendere se il problema è legato solamente al singolo device, oppure è diffuso sul territorio.

Downdetector, come funziona il servizio che controlla i down

Collegandovi alla pagina di Downdetector, e selezionando il servizio che volete monitorare, potrete vedere più che altro un grafico temporale che mostra in tempo reale il numero di segnalazioni effettivamente inviate. Se sullo stesso viene visualizzato un picco, significa che a quell’orario specifico un determinato numero di utenti ha inviato più segnalazioni, e quindi il tutto si tramuta in un down dell’operatore telefonico.

Scorrendo la pagina, invece, potrete visualizzare la localizzazione del down, vedendo nello specifico le aree dalle quali sono provenute le segnalazioni, per capire se il problema è localizzato alla vostra zona, oppure è globale.