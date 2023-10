Questi 9 titoli di app e giochi a pagamento sono gratis nel Play Store

Oggi il Play Store di Google viene incontro ai suoi utenti favorendo loro il download diversi titoli a pagamento in maniera gratuita.

Nell’elenco sono compresi tantissimi giochi e tantissime applicazioni, delle quali è stata effettuata una scelta minuziosa proprio dalla nostra redazione. Nel prossimo paragrafo infatti trovate tutti i contenuti scelti all’interno di un elenco ben preciso, dal quale potrete procedere con il download ufficiale. Ricordate di fare quanto prima possibile.

Questi sono i titoli del Play Store che oggi finiscono gratis su sugli smartphone degli utenti Android

Come succede ormai sempre più spesso, anche questa giornata sarà ricordata per la grande offerta del celebre market di Google. Gli utenti che si recheranno nel Play Store mediante i link diretti che sono nell’elenco qui in basso, potranno effettuare dei download gratuiti.

Ci sono sia giochi che applicazioni ed è per questo che abbiamo scelto di elencare un buon numero di titoli in base alle loro caratteristiche. Siccome gli utenti Android amano modificare il proprio sistema operativo, abbiamo incluso diversi pacchetti di icone che potete implementare semplicemente effettuando il download. Vi consigliamo pertanto di fare quanto più presto possibile prima che tutto possa ritornare a pagamento in maniera improvvisa. Per procedere al download dovrete solo cliccare sui link che sono qui in basso.