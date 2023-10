Emirates è una delle compagnie aeree più prestigiose del settore avente sede negli Emirati Arabi Uniti, precisamente a Dubai. A dimostrare ancora una volta la sua ricchezza è l’ultima iniziativa volta a migliorare ancora di più l’esperienza di volo dei propri passeggeri e anche quella dell’equipaggio. Pare infatti che la società abbia comperato 20.000 iPad e iPhone che saranno distribuiti tra l’equipaggio. Il progetto è stato chiamato One Device.

Santo negli ultimi 12 mesi, la Emirates ha spesso circa 32 milioni di dirham, cifra che equivale a 8,6 milioni di euro per donare dispositivi di ultima generazione Apple al personale di volo. Al momento, di questi ultimi, 7000 utilizzano un iPhone per effettuare circa 450 voli al giorno aventi destinazione a diversi Paesi situati in tutto il mondo.

Il piano One Device Emirates

L’ obiettivo del progetto è quello di aumentare l’efficienza operativa e soprattutto la sicurezza di tutte le persone a bordo dei propri aerei. Collaborando con il team IT, la società ha realizzato un’applicazione su misura seguendo i feedback del personale di cabina. Questa andrà a migliorare la gestione dei voli sotto vari aspetti, fornendo al contempo aggiornamenti in maniera istantanea sui turni di lavoro e sui voli. Attraverso l’app potranno anche accedere ad una panoramica dei profili di ogni singolo passeggero. Sia gli iPhone che gli iPad diventeranno così un valido supporto fornendo dei servizi impeccabili affinché il personale possa interagire con i passeggeri con estrema efficacia.

Altro punto positivo sarà la possibilità di accedere ad un sostegno costante e agli aggiornamenti in qualsiasi ora, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La Emirates ha deciso di investire sui dispositivi Apple per diverse ragioni. La prima è la velocità con cui questi si ricaricano, poi ovviamente la lunga durata della batteria. Hanno anche considerato il design, molto leggero e facile da maneggiare, e tutte le misure di sicurezza già presenti sui device. Anche l’aspetto moderno ha giocato il suo ruolo, adattandosi perfettamente al lusso delle divise e dell’ambiente. Iniziativa va ad inserirsi in un più ampio progetto del settore dell’aviazione in cui anche altre compagnie stanno implementando gli accessori tecnologici in dotazione per il personale affinché si sostituiscano i manuali cartacei, i piani di volo e anche le mappe.